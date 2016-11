Buffettovo impérium se díky Trumpově triumfu rozrostlo o 280 miliard

Hlavním zdrojem Buffettova povolebního obohacení se stalo bohaté portfolio firem ve finančním sektoru, které drží skrze svůj investiční holding Berkshire Hathaway. V původně textilní firmě, do níž majetkově vstoupil před 54 lety a postupně z ní vybudoval čtvrtou největší veřejně obchodovanou společnost světa, je šestaosmdesátiletý Buffet výkonným ředitelem a zároveň největším akcionářem.

Konglomerát, jehož tržní hodnota činí podle časopisu Forbes 360,1 miliardy dolarů (9,2 bilionu korun), pro něj představuje hlavní zdroj příjmů. Warren Buffett, známý svou aktivní filantropickou činností a relativně střídmým životním stylem, je tak právě díky úspěchu svého investičního kolosu momentálně třetím nejbohatším mužem planety.

Neobyčejná textilka

A také nyní, když jsou hlasy odevzdány a na předvolební výzkumy již nikdo nehledí, napsal mamutí holding další důležitou kapitolu ve vývoji Buffettova bohatství. Od Trumpovy administrativy se ve světě čeká leccos. Avšak zatímco jeho počínání v zahraniční politice či zdravotnictví zůstává pro většinu nezasvěcených velkou neznámou, investoři na finančních trzích mají jasno. Prakticky bez rozdílu očekávají vyšší akciové výnosy podpořené kýženým snížením regulace.

Není tak divu, že právě akcie finančních institucí zareagovaly na nečekaný volební výsledek výrazným zhodnocením. Svědčí o tom mimo jiné burzovní index KBW, jenž sdružuje tituly dvou tuctů velkých bankovních společností, a platí tak za indikátor nálad v bankovním sektoru. Za necelé dva povolební týdny připsal podle CNBC 13,5 procenta.

Jen šestice nejvýznamnějších finančních titulů ve sbírce Berkshire Hathaway tak během dvou týdnů od Trumpova senzačního triumfu vynesla společnosti téměř 4,4 miliardy dolarů (112,2 miliardy korun). O zhruba dvě třetiny z této částky se přitom postarala jediná firma. Bankovní gigant Wells Fargo, v němž Berkshire Hathaway vlastní přes půl miliardy akcií, připsal mezi 9. a 21. listopadem necelých 6 procent, čímž zhodnotil vklad Buffettova holdingu o více než 2,9 miliardy dolarů (73,9 miliardy korun).

Výnosy šesti finančních titulů v Buffettovu portfoliu mezi 9. a 21. listopadem

Společnost počet vlastněných akcií cena 9.11. cena 21.11. zisk (v mil. dolarů) Wells Fargo 506 308 470 46,33 52,12 2931,5 American Express 151 610 700 67,16 71,54 664,1 USBancorp 85 063 167 45,45 49,28 325,8 Goldman Sachs 10 959 519 185,00 211,08 285,8 M&T Bank 5 382 040 125,45 141,06 84,0 Bank of New York Mellon 21 136 712 43,97 47,42 72,9

Zdroj: CNBC

Dařilo se však nejen finančním titulům spadajícím do portfolia Berkshire Hathaway, nýbrž také akciím společnosti samotné. Za sledované období připsaly 8,6 procenta, což v přepočtu na tvrdou měnu znamená zhodnocení Buffettova podílu o dalších 3,8 miliardy dolarů (96,9 miliardy korun). Společnost vůbec prožívá úspěšné období. V meziročním srovnání vzrostla již hodnota jejích akcií o více než 20 procent.

Další Věštcův brilantní tah

Sečtou-li se obě sumy dohromady, dosahuje Buffettův zisk již tak úctyhodné výše 8,2 miliardy dolarů (209 miliard korun). To však stále není všechno. Aby byl výčet kompletní, je třeba připočíst ještě zisk ve výši 3 miliard dolarů, na nějž si Buffet zadělal již v roce 2011. Tehdy se totiž odhodlal k pořízení opčních listů, jež mu daly právo na nákup 700 milionů akcií tehdy trápící se Bank of America za cenu 7,14 dolaru za kus. Buffett tyto klasickým opcím podobné deriváty vlastní dodnes. A protože jen od 9. listopadu stoupla tržní hodnota nyní už vzpamatované Bank of America o 15 procent, přinesly mu další zisk, tentokrát ve výši 3 miliard dolarů (76,5 miliard korun).

Sečteno podtrženo, během necelých dvou týdnů napumpovaly pohyby na finančních trzích do Buffettova portfolia celkem 11 miliard dolarů (více než 280 miliard korun), což z něj činí svého druhu možná největšího vítěze celých prezidentských voleb. Koneckonců sám Věštec z Omahy, jak se investičnímu mágovi přezdívá, se minulý týden nechal slyšet, že přestože on sám si Trumpovo vítězství vůbec nepřál, „svoji šanci si vítěz voleb zaslouží.“ V rozhovoru pro CNN pak dodal, že „podporuje jakéhokoliv prezidenta Spojených států.“

