Záhadné signály. Mimozemšťané na sebe upozorňují, tvrdí astronomové

Astronomové Ermanno Borra a Eric Trottier z univerzity Laval v kanadském Québecu při zkoumání více než dvou milionů hvězd objevili 234 takových, ze kterých přicházejí zvláštní signály projevující se náhlými problesky světla.

Vědci tvrdí, že se jedná o konzistentní a identické signály z různých hvězd a připisují je mimozemské civilizaci, která nás chce tímto způsobem kontaktovat. Své závěry zveřejnili ve studii pro vědecký žurnál Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

„Na základě předchozích publikovaných teorií považujeme za možné, že jsou tyto signály způsobeny světelnými pulzy vyvolanými mimozemskými civilizacemi, které nás tímto způsobem chtějí upozornit na svou existenci,“ odkázali astronomové na předchozí vědeckou práci, kterou publikoval Borra a v níž právě takové signály předpověděl.

Vědecká obec je však ohledně možného zásadního objevu zdrženlivá, až skeptická. Výzkumné centrum Berkeley SETI (BSRC), které uskutečňuje experimenty zaměřující se právě na nalezení potenciálních signálů od mimozemských civilizací, uvádí, že pokládat zmíněné signály za aktivitu mimozemšťanů by bylo předčasné.

Výzkumem Borry a Trottiera se BSRC nicméně bude zabývat a pro vlastní pozorování použije speciální teleskop, který se využívá pro objevování nových planet. Zjištěním svých kolegů však zatím přisuzuje na stupnici důkazů o inteligentní formě mimozemského života Rio důležitost 0 (žádná) až 1 (nevýznamná).

„Pokud tyto signály potvrdí další nezávislý teleskop, jejich význam vzroste. Stejně by však byla zapotřebí zevrubná analýza dalších možných vysvětlení ještě předtím, než bychom tuto hypotézu podpořili,“ píše BSRC v prohlášení.

Podobný případ vzbudil pozornost už v loňském roce, kdy vědci pomocí teleskopu Kepler zjistili, že hvězda KIC 8462852 vysílá jiné světelné vzorce než ostatní hvězdy. Někteří z nich věřili tomu, že za to může gigantický uměle vytvořený objekt, který 1480 světelných let vzdálenou hvězdu obíhá. Vystavění tohoto objektu připisovali právě mimozemské civilizaci, čímž u příznivců science fiction vyvolali reminiscenci na Hvězdu smrti ze ságy Hvězdných válek.

