4 kroky ke kolonizaci Marsu. Musk představil plán

Majitel Tesla Motors věří, že na Mars bude možné dostat až milion lidí. V případě rozsáhlé katastrofy na Zemi by se tam prý mohli dostat docela levně. Jen za 200 tisíc dolarů.

V rámci projektu SpaceX tak představil plán, jak lidi dostat na Mars a připravit jim zázemí pro budoucí život na nové planetě. Popisuje složité schéma meziplanetárního dopravního systému sestávajícího z raket, kosmických lodí, palivových nádrží a dalších důležitých složek. Portál Businessinsider se je pokusil popsat co nejjednodušeji.

1. Průzkumné mise

V první fázi plánuje Musk vyslat na Mars průzkumné sondy s názvem Dragon. Měly by co nejdetailněji zmapovat povrch planety a zanalyzovat možnosti získávání vody z tamních surovin. První takovou misi by rád vyslal v roce 2018.

Po úspěchu první fáze by Musk rád zřídil systém opakovaných misí, které by postupně přivážely na Mars nový materiál potřebný pro činnost dříve vyslaných sond.

Hlavním úkolem sond pak bude provést experimentální výrobu vody z uhlíku a vodíku dostupných na Marsu. Musk chce také přijít na to, jak získat vodu z ledových zásob pod povrchem a jak těžit metan, který poslouží jako palivo.

2. Přistání plně vybavené továrny na palivo

Vzhledem k tomu, že zatím na Zemi nedokážeme vyrobit dostatečně účinné palivo, které by zvládlo dopravit vesmírnou loď na Mars a zpět, chce Musk v rámci druhého kroku kolonizace poslat na Mars továrnu, která bude ze surovin Marsu vyrábět palivo.

„Bylo by docela absurdní, kdybychom se pokusili postavit město na Marsu, přičemž kosmická loď bude pořád zůstávat na Marsu. Vypadalo by to jako obrovské pohřebiště lodí,“ řekl Musk.

3. Lidská průkopnická mise

„První lidská posádka by na Mars přinesla pouze základní vybavení a dokončila by palivovou továrnu,“ uvádí při další fázi projektu Musk.

Když se lidem podaří vyrobit dostatek paliva pro cestu zpátky, pustí se do výroby kyslíku, pěstovaní základních rostlin a recyklace vody. První obydlí by mělo kupolovitý tvar a s prací by posádce pomohly důlní roboty.

První základnu chce šéf SpaceX nazvat Mars Alfa. Po zřízení palivové stanice a základny by bylo možné spustit pravidelný provoz mezi planetami, který by obousměrně přepravoval suroviny. S palivem by se rovněž posádka mohla pokusit rozšířit na větší plochu Marsu.

4. Kolonizace

Samotná kolonizace Marsu by mohla probíhat podle výpočtů SpaceX pravidelným turnusem přepravy lidí. Na novou planetu by se noví zájemci mohli vydat každých 26 měsíců.

V prvním městě by v Muskově představě mohlo žit až milion lidí. Na zařízení plnohodnotných podmínek k životu by však mělo postačovat několik tisíc dobrovolníků s profesionálními znalostmi. Vstupenka na Mars by měla stát podle Muska pouze 200 tisíc dolarů.

