Za lepší reputaci. Tyson Foods investuje do burgeru pro vegany

Američané konzumují stále více rostlinných produktů určených pro vegany, píše list NY Times. Podle organizace Plant Based Food Associations společnosti Beyond Meat, Califia Farms a Heidi ho, které se zaměřují na vývoj rostlinných náhražek živočišných produktů, za posledních 12 měsíců utržily 4,9 miliardy dolarů. Rostly také rychleji než zbytek potravinářského odvětví v USA.

Do společnosti Beyond Meat, která se proslavila autenticky krvácejícím burgerem pro vegany, nyní investuje i největší americký producent masa Tyson Foods. Za nezveřejněnou částku si ve společnosti, kterou dříve prostřednictvím investičního fondu finančně podpořil i nejbohatší muž planety, filantrop a „zelený“ aktivista Bill Gates, pořídila pětiprocentní podíl.

O masném byznysu čtěte více:

Petr Lávička: České maso bývá předražené

Země živitelka: Toman chce kvóty pro české zboží, Zeman zrušení sankcí

USA ruší zákaz dovozu uvalený kvůli nemoci šílených krav

Podle viceprezidentky strategie a řízení nových investic Tyson Foods Moniky McGurkové společnost k investici vedla „neuvěřitelná kvalita veganského burgeru“. „Myslíme si, že produkt Beyond Meat zcela změní pravidla hry,“ sdělila americkým médiím. Jeho údajnou kvalitu potvrzuje i Gates, podle nějž je rozdíl mezi skutečným masem a produktem Beyond Burger takřka neznatelný.

Chuť masa a veganského burgeru Beyond Meat od sebe údajně nerozeznáte (video: YouTube)

Náhražky masa určené veganům vyráběné převážně ze sóji jsou na trhu již několik desetiletí. Jejich chuť však často bývá nevalná. Oproti nim Beyond Burger žádnou sóju, lepek ani geneticky modifikované potraviny neobsahuje a je údajně vyroben pouze ze stroprocentně přírodních rostlinných proteinů.

Investice velkého potravinářského hráče typu Tyson Foods může vypovídat o zvyšující se kvalitě veganských burgerů, píše technologický server The Verge. Podle Michele Simonové, výkonné ředitelky Plant Based Food Associations by investice do Beyon Meat mohla být vůbec prvním vstupem velké masné korporace do projektu podobného typu vůbec. Na jedné straně ji lze chápat jako určitý náznak, že by se v budoucnu masné koncerny mohly začít přiklánět na stranu ekologicky šetrnějších produktů. „Může to být ale také pouze promyšlená strategie, jak odvrátit pozornost od svého vlastního byznysu,“ vyjadřuje pochybnosti Simonová.

Blíží se éra umělého alkoholu a skončí s kocovinou. Čtěte o tom:



Umělý alkohol skoncuje s kocovinou. Do roku 2050





Společnost Tyson Foods čelí dlouhodobé kritice ze strany aktivistů kvůli údajnému nelidskému zacházení se zvířaty (týká se to především kuřat). „Naše kuřata nejsou schopna pohybu, ani kdyby chtěla,“ kontroval koncem června podle serveru Onion viceprezident společnosti Mike Roetzel na výzvy aktivistů, aby masný koncern přestal uzavírat kur do přeplněných klecí.

Podle Roetzela nejsou křehké končetiny kuřat schopny unést jejich těžká, geneticky modifikovaná těla. Omezení pohybu je tak údajně pro jejich vlastní dobro. Společnost rovněž čelí nedávným obviněním, že se její zaměstnanci na fyzickém týrání zvířat přímo aktivně a bezdůvodně podíleli. Diskuzi přiživilo především nedávné zveřejnění videa amerických aktivistů, na kterém zaměstnanci Tyson Foods s kuřaty zachází obzvláště nevybíravým způsobem.