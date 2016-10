Umělý alkohol skoncuje s kocovinou. Do roku 2050

Podle Davida Nutta lidstvo za posledních třicet let notně pokročilo ve vědeckém porozumění alkoholu. „Lidé nyní chtějí zdravější drinky,“ říká Nutt. Samotný nápad na vytvoření syntetického alkoholu není nic nového. Producenti alkoholických nápojů o této možnosti podle něj vědí a počítají s ní již alespoň deset let. Nicméně nikam nespěchají, protože ani na současném stavu nijak netratí.

Dřívější experimenty jako ten, o kterém v roce 2011 informovala BBC, vzbuzovaly mezi lidmi obavy. Vycházely totiž z derivátů benzodiazepanu, látek stejné kategorie jako vysoce návykové Valium. Nutt tvrdí, že jeho nynější receptura takové látky neobsahuje a úzkostlivě si svůj recept střeží. Alcosynth, jak svou látku nazývá, by totiž podle něj mohl přinést pro pijáky revoluci a do roku 2050 doslova zatočit s kocovinou ve velkém.

Vynálezce syntetického alkoholu David Nutt

Stejně jako přírodní alkohol i Alcosynth v mozku aktivuje tzv. hormon štěstí dopamin. Na rozdíl od svého „kvasného“ předchůdce však na dopaminové receptory nepůsobí chaoticky, ale cíleně, a tak nedochází k nežádoucím vedlejším účinkům. Dojezd v podobě kocoviny či snížené schopnosti koordinovat v opilosti vlastní pohyby by tak podle Nutta měly být historií.

Dobrou zprávu má Nutt a jeho spolupracovník Guy Bentley i pro náruživé pijáky, kteří by potenciálně chtěli Alcosynth zneužívat. V případě, že by na něm byli závislí a potřebovali si rychle odvyknout, počítá Nutt s rychlou protilátkou. Pro ty, kteří se nedokážou ve svých pijáckých zvycích vyvarovat rizikového chování, by zase Alcosynth měl být bezpečnější. Efekt látky by totiž měl ve čtyřech až pěti nápojích dosáhnout maxima a dál se již nekumulovat. Ve výsledku by tedy Alcosynth měl být relativně bezpečný i pro nezodpovědné uživatele, kteří neznají míru.

„Totálně zničit Alcosynthem jsme se zatím nezkoušeli,“ tvrdí dvojice výzkumníků. „Nicméně předpokládáme, že jeho destruktivní potenciál lze farmakologicky limitovat, a bude tak ve výsledku o poznání méně škodlivý, než pokud člověk vypije například láhev vodky,“ dodává Nutt.

Profesor Nutt byl v minulosti hlavním poradcem britské vlády pro drogovou problematiku. V roce 2009 byl však propuštěn poté, co se nechal slyšet, že extáze a LSD jsou méně nebezpečné než alkohol, protože zabíjejí o poznání méně lidí. Kromě toho Nutt prohlásil, že lehké drogy by se měly volně prodávat v obchodech.

