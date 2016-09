Výrobci elektromobilů vítají dohodu OPEC

Nejvíce by vyšší ceny černého zlata uvítali prodejci ve Spojených státech, kde je trh automobilů na zelený pohon s cenami ropy úzce provázaný. To se ostatně potvrdilo v minulém roce, kdy průměrná cena benzinu na amerických čerpacích stanicích klesla o 5,8 procenta, což se projevilo na propadu prodejů aut na elektrický pohon o 4,1 procenta. Poptávka po palivu do spalovacích motorů naopak poprvé po šesti letech vzrostla. Ukázalo se tak, že Američané nejen že při výběru automobilu sahali častěji po modelech se spalovacím motorem a vysokou spotřebou, ale také toho najezdili v průměru více. Růst ceny ropy, či alespoň příslib zastavení jejího poklesu, by podle Mezinárodní energetické agentury alternativním pohonům jako jsou biopaliva či elektromotory výrazně pomohlo, uvedla agentura Bloomberg.

„Vyšší ceny ropy zvyšují konkurenceschopnost elektromobilů,“ řekl ekonom Laszlo Varro. „Minimálně to platí ve Spojených státech, kde je empiricky vypozorováno, že snížení ceny benzinu vede k viditelným posunům ve struktuře trhu s automobily.“ Jiná situace však panuje mimo Spojené státy, zejména pak v Evropě, kde je prodej elektromobilů aktivně podporován ze strany vlád. „Mimo Spojené státy je vztah mezi prodeji elektromobilů a cenou ropy velmi slabý,“ uvedl Varro s tím, že zejména na evropském trhu mívá rozhodující vliv na počty prodaných elektromobilů často právě systém státní podpory.

Podle agentury Bloomberg New Energy Finance stoupnou letos prodeje elektrických aut o 44 procent na rekordních 647 tisíc vozů. Kolem roku 2040 pak již má na elektrický pohon jezdit každé čtvrté z nově prodaných aut. Vývojem nových modelů se již zabývají výrobci od Toyoty přes General Motors a Renault až po Volkswagen, jehož nový model představený nyní na pařížském autosalonu slibuje téměř dvojnásobný dojezd na jedno nabití oproti očekávanému Modelu 3 od Tesly.

„Cena ropy je nepředvídatelná a nekontrolovatelná,“ říká výkonný ředitel automobilek Renault a Nissan Carlos Ghosn. „Co však je předvídatelné, je vytrvalé zpřísňování emisních omezení. Právě proto v středně- až dlouhodobém rámci sázíme na elektromobily,“ uzavírá Ghosn. Investice do zelené energie v minulém roce navzdory trvalému poklesu cen ropy dosáhly rekordních 348,5 miliard dolarů (8,4 bilionu korun).

Vývoj ceny ropy Brent za poslední 2 roky

Cena ropy vzrostla v reakci na oznámení dohody zemí OPEC o zastropování produkce o 5 procent. Dvouletý pokles ceny strategické suroviny by tak podle expertů měl být u konce.

