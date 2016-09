Jak ekologické jsou elektromobily? Záleží, kde jezdí

V průměru elektromobily vypouští - hypoteticky - o 40 až 50 procent méně emisí než jejich tradiční kolegové na benzín či naftu. Vyplývá to z výzkumů společnosti Bloomberg New Energy Finance (BNEF) a neziskové organizace Union of Concerned Scientists.

Rozdíly mezi zeměmi jsou ovšem veliké. Záleží na tom, jaký energetický mix stojí za nabíjením autobaterií. Tedy zda elektrické vozy čerpají energii z uhlí, jádra nebo obnovitelných zdrojů.

„V zemích s velkým podílem uhlí na zdrojích energie jsou elektromobily stále lepší (než konvenční automobily). Ale užitek je menší a záleží na tom, kde a kdy se nabíjí baterie,“ tvrdí analytik Colin McKerracher z BNEF podle agentury Bloomberg.

Propočty se ovšem rychle mění a za několik let mohou být zcela jiné. Většina států na světě totiž podporuje nástup obnovitelných zdrojů energie nebo jádra na úkor uhlí. Zároveň emisní standardy pro konvenční automobily se zpřísňují a automobilky tak vyrábí stále šetrnější vozy. K těmto jevům však dochází v různých zemích různou rychlostí.

Například u emisí oxidu uhličitého (CO2) jsou nejšetrnější elektromobily ve Francii. Zatímco konvenční auta zde na jeden ujetý kilometr vyprodukují téměř 300 gramů CO2, elektromobily ani deset gramů. Ve Francii kolem 90 procent energie pochází z jádra a obnovitelných zdrojů. Podobné je to třeba v Norsku, kde téměř veškerá energie vzniká v hydroelektrárnách.

Nejméně šetrné jsou elektromobily v Číně, kde vyprodukují na kilometr asi 240 gramů CO2. Konvenční vozy proti tomu necelých 390 gramů. Vzhledem k nástupu obnovitelných zdrojů se však mají emise elektromobilů podstatně snížit, dle odhadů BNEF do roku 2040 o asi 60 procent.

Velké zlepšení se naopak neočekává v Japonsku, které se po tragédii v jaderné elektrárně Fukušima obrací zpět na uhlí a zemní plyn.

Elektromobily jsou ve světě na vzestupu. V první polovině letošního roku se jich prodalo o 44 procent více a letos se jich nakonec zřejmě prodá kolem rekordních 650 tisíc.

