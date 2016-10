Studie: ženy už pijí alkohol stejně často jako muži

Pro ženské skupiny, které stály ve 20. letech minulého století za prohibicí ve Spojených státech, byl alkohol démon, který ničil muže, otce rodin. A měly pravdu - u lidí narozených na přelomu devatenáctého a dvacátého století byl rozdíl v konzumaci alkoholu mezi pohlavími ještě značný. Muži pili alkohol dvakrát častěji než ženy a měli třikrát větší šanci, že se stanou problémovými uživateli.

Dnes by ovšem argumenty amerických bojovnic neobstály. Ve druhé polovině dvacátého století totiž začaly rozdíly postupně mizet (viz graf). U ročníků narozených v 90. letech, tedy u současných mladých lidí ve věku zhruba od 17 do 26 let, je již poměr lidí konzumujících alkohol téměř zcela vyrovnaný.

Ze studie nevyplývá, zda mezera zmizela kvůli nižší spotřebě u mužů, nebo vyšší u žen. Autoři z australské University of New South Wales ovšem tvrdí, že spíše druhé je pravdou, a varují před zdravotními dopady. V roce 2013 zemřelo celosvětově kvůli alkoholu 3,3 milionu lidí, téměř šest procent všech úmrtí. U mužů to bylo 7,6 procenta, u žen čtyři procenta, ukazuje statistika amerického Institutu pro zneužívání alkoholu a alkoholismus.

Podle autorů studie je změna částečně způsobena marketingovou strategií likérek. Vznikla řada sladších produktů, které cílí na ženy a dívky. Stejně tak má svůj vliv pokles cen alkoholu a větší kupní síla žen. Něžné pohlaví začalo chodit na univerzity, zapojilo se do pracovního procesu a s tím spojené „skleničky po práci“. Také mají dnes ženy méně dětí, tím pádem stráví těhotenstvím kratší dobu života.

„Z výsledků studie by měly čerpat preventivní a léčebné programy. Užívání alkoholu a jeho negativní dopady jsou historicky vnímány jako mužský fenomén. Studie to ale zpochybňuje a ukazuje, že zvláště na mladé ženy by se měla zaměřit snaha o omezení účinků této škodlivé látky,“ tvrdí autoři ve studii.

Vědci analyzovali rozdíly mezi konzumními zvyky mužů a žen narozených od roku 1891 do dnešní doby. Zkoumali kolem čtyř milionů lidí po celém světě a čerpali z dalších téměř sedmi desítek studií.

Kolikrát je či byl výskyt častější u mužů než žen? Ročníky narození Užívání alkoholu Problémové užívání Zdravotní problémy způsobené alkoholem (cirhóza atd.) 1891-1910 2,2 3 3,6 1990-1999 1,1 1,2 1,3

Poměr mužů k ženám užívajících alkohol dle ročníků narození

Zdroj: BMJ Open

