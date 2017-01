Podmořský zábavní park na Filipínách „ztroskotal“. Ochránci jej vyhnali na pevninu

Podmořský Coral World Park o celkové rozloze 400 hektarů by měl být vybudován u filipínského ostrovu Palawan příští rok. Projekt podmořského světa zaujal Nickelodeon, který se s developerem dohodl na spolupráci. Sedmdesát hektarů plánuje vyhradit na ubytování a dalších třicet na jednotlivé atrakce čerpající z oblíbených dětských seriálů, jako jsou Želvy ninja nebo stylově Spongebob v kalhotách. Zábavní park by pak chtěl otevřít v roce 2020.

Mediální společnost Viacom, pod kterou Nickelodeon patří, už v tiskové zprávě zveřejnila detaily plánovaného parku. Kromě atrakcí a ubytování bude obsahovat i několik restaurací, to vše v hloubce kolem šesti metrů pod mořskou hladinou. Ve zprávě se také stručně píše, že celý projekt bude šetrný k životnímu prostředí.

Ochránci přírody tomu ale nevěří a proti záměru vybudování zábavního parku pod mořskou hladinou začali protestovat. „Je od nich opravdu odporné chtít postavit zábavní park v ráji. Ten projekt prakticky zničí mořský ekosystém,“ zlobí se Vince Cinches z jihovýchodní divize Greeenpeace.

Ambiciózní zábavní park se chystá i v Dubaji. Čtěte více:

Podobnou rétoriku volí i další environmentalisté. Anna Oposaová z organizace na záchranu filipínských moří vytvořila protestní petici, kterou během jednoho dne podepsalo téměř 150 tisíc lidí. „Tvrdíte, že jste zastánci ochrany oceánů, ale tímto projektem děláte pravý opak,“ říká Oposaová směrem k Nickelodeonu. „Vytvářením umělých staveb poničíte a narušíte palawanský mořský ekosystém – naši poslední hranici. Jako televize pro děti jim nedáváte dobrý příklad,“ vzkazuje.

Na volání ochránců přírody slyší i filipínské úřady. Ministryně životního prostředí Gina Lopezová přes Twitter vzkázala, že výstavbu zábavního parku nepovolí.

Lopez says she won't allow the underwater theme park in Palawan. #environment2017