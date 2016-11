Oblečení Athosu chce být vaším osobním ternérem

„Dost bylo cvičení na základě odhadů,“ hlásá výkonný ředitel Don Faul. „Nyní mají sportovci a trenéři možnost detailně sledovat, co přesně se v těle během tréninku děje, jaké svalstvo pracuje a jaké nikoliv. Díky tomu pak mohou trénink obratně upravovat tak, aby sportovec dosáhl co nejlepšího výsledku. Taková možnost tu ještě nebyla,“ vychvaluje svůj produkt manažer startupu, do nějž vložili investoři od roku 2012 více než 50 milionů dolarů (1,3 miliardy korun).

Ideovými otci projektu jsou Dhananja Jayalath a Christopher Wiebe, kteří se potkali při studiu elektrického inženýrství na University of Waterloo v kanadském Torontu. Kromě společného studia spojovala muže i obliba ve cvičení. A protože oba zajímalo, zda trénují správně a zároveň si nemohli dovolit osobního kouče, rozhodli se využít nabytých znalostí k vývoji vlastního digitálního kouče.

Technologie chytrého oblečení z dílny Athosu je postavena na sledování elektrických biosignálů, jež vycházejí při pohybu ze svalstva. V textilii jsou zabudované dýchací a EMG (elektromyografické) senzory, které tyto signály zachycují, shromažďují a převádí je do podoby čitelné pro uživatele.

