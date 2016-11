Evropu křižuje Valeo. Auto bez řidiče dorazí i do Česka

Letos v létě vůz procestoval Spojené státy americké, v září zvládl čtyřiadvacetihodinovou jízdu po vnějším pařížském okruhu. „Cesta bude zahrnovat řízení v automatizovaném módu skrz hlavní centra metropolí západní Evropy, od Velké Británie na severu až k jižnímu Španělsku. Jakmile je řidičem aktivován, převezme automatizovaný řídicí systém Valeo ovládání volantu, zrychlování a brzdění v reálných podmínkách dopravy,“ uvedl Gabor Iffland z tiskového oddělení Valeo Česká republika.

Vozidlo Cruise4U započalo svou cestu ve Velké Británii, kde cestovalo z Edinburghu do Plymouthu. Jízda bude pokračovat středem Evropy – skrz Německo (Berlín, Karlsruhe, Mnichov), Nizozemí (se zajížďkou do Amsterdamu), Českou republiku (se zastávkou v Praze), Francii a Španělsko, kde se dostane až do Sevilly, než zamíří zpět do Paříže.

Podívejte se na cestu vozidla Paříží

Cesta otestuje i další systémy Valeo, jako je například Traffic Jam Chauffeur (asistent řízení v dopravní zácpě) a Highway Chauffeur (asistent řízení na dálnici).

„Schopnost vozidla Cruise4U přizpůsobit se širokému spektru měnících se podmínek je výsledkem kombinace kamery Valeo, množství skenujících radarových a laserových technologií a chytrého softwaru, který vyhodnocuje veškeré příchozí informace v reálném čase a využívá je k přizpůsobení řízení vozidla,“ vysvětluje Iffland.

Společnost Valeo je dodavatelem pro automobilový průmysl a je partnerem pro všechny globální výrobce automobilů. Jako technologická společnost navrhuje produkty a systémy, které přispívají ke snižování emisí CO2, ke zlepšení výkonu vozidel a také k vývoji intuitivního řízení. V roce 2015 činily celkové tržby skupiny 14,5 miliardy eur.

Valeo vlastní 148 výrobních závodů, 19 výzkumných center, 35 vývojových center a 15 distribučních skladů, zaměstnává 88 800 lidí ve 32 zemích po celém světě. Společnost je kotovaná na pařížské burze a je součástí indexu CAC40.

