Apple zvažuje expanzi na pole chytrých brýlí

Zástupci Applu jsou údajně v kontaktu s potenciálními dodavateli. Od některých z nich už firma také objednala produkty, jež ji mají s vývojem a následným testováním brýlí pomoci. Menší objem objednávek však naznačuje, že jde zatím jen o fázi primárního vývoje, nikoliv přípravy na sériovou či masovou produkci. Pokud by se vedení Applu rozhodlo s projektem pokračovat, první chytré brýle s logem nakousnutého jablka by se do prodeje mohly dostat nejdříve v roce 2018.

Samotný vývoj chytrých brýlí však nezaručuje, že se produkt na pultech obchodů skutečně objeví. Kalifornská společnost se v minulosti již několikrát pustila do mnoha vývojářských projektů, od nichž následně bez podání bližších informací upustila. Také teď jsou zástupci Applu na informace skoupí. Mluvčí společnosti Trudy Mullerová se k dotazům agentury Bloomberg odmítla vyjádřit.

Velké plány

Ředitel Applu Tim Cook se v posledních měsících ocitl v nezáviděníhodné pozici. Prodeje stěžejního produktu iPhone, jenž se stará o dvě třetiny celkových tržeb společnosti, klesly již třetí čtvrtletí v řadě a ve firmě vzrostl tlak na uvedení nového produktu, který by tržby oživil. Kromě očekávaného uvedení nového smartphonu iPhone 7 se tak šéf Applu zaměřil na pole rozšířené reality, do níž nyní vkládá velkou důvěru.

Rozšířená realita (či také AR z anglického Augmented Reality) je technologií, jež zobrazuje obraz a jiné digitální informace přímo do lidského vidění reálného světa. Jde tak o předstupeň virtuální reality, jež obklopuje uživatele zcela novým, počítačem generovaným prostředím. Příkladem rozšířené reality je populární lokalizačně založená hra Pokemon Go. Také její celosvětový úspěch utvrzuje Cooka v tom, že rozšířená technologie AR představuje velmi zajímavou příležitost pro byznys společnosti.

„Jde o velmi lukrativní odvětví. V posledních letech jsme na tomto poli hodně investovali a v tom hodláme pokračovat,“ prohlásil Tim Cook v červenci s tím, že v technologii vidí obrovský potenciál jak pro benefit zákazníků, tak pro komerční úspěch firmy.

Apple již v posledních letech provedl několik akvizic, skrze něž svoji pozici na poli AR technologií posílil. Nejprve v roce 2013 koupil společnost PrimeSense, jež vyvinula mimo jiné herní systém Kinect pro Microsoft. V letech 2015 a 2016 pak následovaly akvizice softwarových startupů Metaio Inc. a Flyby Media Inc. Také díky těmto nákupům je firma v oblasti AR držitelem řady patentů. Chytré brýle by se tak nyní mohly stát prvním sériovým produktem Applu, jež bude na technologii rozšířené reality primárně založen.

Strach z příběhu Googlu

Apple není první firmou v Silicon Valley, jež se do vývoje chytrých brýlí pouští. Prorazit v odvětví se již před pár lety pokoušel Google. Jeho projekt s názvem Google Glass však ztroskotal na příliš nízké výdrži baterie, obavách z narušení soukromí a nepovedeném designu. Tento neúspěch jako by zájem společnosti o rozšířenou realitu pohřbil a naopak odstartoval její aktivitu o úroveň výš, na poli reality virtuální. Nedávno tak firma představila zařízení pro virtuální realitu Daydream View, jež je spárované s chytrým telefonem Pixel.

Přesunem od rozšířené směrem k virtuální realitě zareagovali po neúspěchu Google Glass i jiní technologičtí lídři. Například Facebook uzavřel pro další vývoj svého virtuálně-realitního zařízení Oculus partnerství s koncernem Samsung Electronics. Microsoft pak finišuje s vývojem spotřebitelské verze brýlí HoloLens. Ty zobrazují holografické obrazy do zorného pole uživatele a stojí zhruba na pomezí rozšířené a virtuální reality.

Kdo, když ne Apple

Patrně nejtěžší výzvou, které Apple v expanzi na poli chytrých brýlí čelí, je problém propojení požadavku na minimální velikost a dostatečný výkon jednotlivých komponentů, zejména pak baterií. Historie však naznačuje, že pokud se spojení těchto dvou klíčových vlastností má někomu podařit, s velkou pravděpodobností to bude právě Apple. Firma v minulosti již několikrát učinila průlomový krok v situaci, kdy se konkurenti zastavili na mrtvém bodě. Stalo se tak například v použití dotykového ovládání u prvních iPhonů či zjednodušení technologie snímající otisky prstů na chytrých telefonech.

„Na poli rozšířené reality existuje hned několik nesnadných výzev,“ prohlásil v říjnu Tim Cook. „Vývoj ještě nějaký čas zabere, ale až se to povede, bude to velké,“ slibuje si. „Myslím, že za pár let se budeme divit, jak jsme vůbec dříve bez této technologie mohli žít. Podobně jako si nyní jen těžko dokážeme představit život bez mobilních telefonů,“ netají se šéf Applu důvěrou, již do vývoje technologie vkládá.

