Nejspokojenější zaměstnanec? Mladý vysokoškolák z Jižní Moravy

Nejvíce spokojeni jsou ve svém zaměstnání mladí vysokoškoláci do šestadvaceti let věku z Jihomoravského kraje. Téměř dvěma pětinám pracujících v Česku se jejich zaměstnání nelíbí, přesto o změně neuvažují. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala vypracovat personální agentura Wincot People.