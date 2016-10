Nejrychlejší výtah světa je v Šanghaji. Jede 74 km/h

Použití superrychlého výtahu v běžném provozu umožnilo vylepšení kontrolního panelu, jež dokáže maximalizovat výkon pohonné jednotky, spolu s vývojem nových technologií pro brzdový systém, regulátor rychlosti či bezpečnostního nárazníku. Díky vylepšením se tak pasažéři mohou vyvézt z 2. podzemního patra až do 119. nadzemního podlaží za pouhých 53 sekund. Kromě rekordní rychlosti nabízí technologie použitá ve výtahu rovněž maximální bezpečnost, tichost, úspornost a prvotřídní jízdní komfort, uvádí Mitsubishi.

Nezamýšlený rekord

Na prvním místě pomyslného žebříčku nejrychlejších výtahů vystřídala Shanghai Tower mrakodrap CTF Finance Center v jihočínském Guangzhou, jenž je s 530 metry momentálně sedmou nejvyšší budovou světa. Rozdíl je přitom jen minimální, zařízení od firmy Hitachi ztrácí na rekordní výtah v Šanghaji necelé dva kilometry za hodinu, a 95 pater tak zdolá za úctyhodných 45 sekund.

Na Shanghai Tower i další mrakodrapy se zajímavými výtahy se podívejte v galerii:

„Chtěli jsme, aby byl rychlý, ale takovou rychlost jsme nečekali,“ říká David Ho ze společnosti New World Development, jež se na stavbě a technologiích použitých v CTF podílela. „Ten primát vezme brzy za své,“ nepochybuje Ho o vývoji ještě rychlejších výtahů.

Rychleji už to nepůjde

Přílišná očekávání o nekonečném posouvání rekordní rychlosti však brzdí expert ve výtahovém inženýrství Albert So. „Předpokládám, že nejvyšší rychlost, jakou budou moci vertikální výtahy dosahovat, je na úrovni 79 stop za sekundu (86,7 km/h). Nejde přitom o to, že bychom nedokázali rychlejší výtah vyrobit, nýbrž o biologické faktory,“ upřesňuje So. Lidský organismus by podle něj při takové rychlosti neměl dostatek času na to, aby se přizpůsobil změně tlaku. Takové výtahy by vyžadovaly úpravy tlaku v celé budově podobně, jako to funguje v letadlech, dodává.

Finská výzva

Nejen v Číně však padají výtahové rekordy. Revoluční technologií se pochlubí také kilometr vysoká Jeddah Tower, jež nyní roste v Saúdské Arábii a po dokončení v roce 2019 se stane nejvyšší budovou světa. Nároky na výtah v kilometr vysokém mrakodrapu jsou obrovské a jejich splnění se zhostila finská firma Kone. Ta momentálně vyvíjí unikátní lano z uhlíkových vláken, jež umožní konstrukci výtahu o délce přesahující jeden kilometr. Dosavadní maximum přitom činí zhruba polovinu.

Díky třetinové váze oproti tradičním lanům bude i výtah v Jeddah Tower schopen dosahovat extrémních rychlostí. „Do nejvýše položeného obyvatelného patra na světě se dostanete za pouhých 52 sekund,“ prohlašují zástupci finského konstruktéra pro CNN.

