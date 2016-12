Nejbohatší Indové? Rodina se spíše stala pračkou na peníze

Mohlo by to vypadat skoro jako příběh podobný tomu z filmu Milionář z chatrče. Čtyřčlenná rodina z Bombaje by s majetkem přes 29 miliard dolarů (740 miliard korun) předstihla i nejbohatšího Inda Mukeshe Ambaniho, jenž se pyšní podle časopisu Forbes 21,3 miliardami dolarů.

Nebývalé bohatství indické rodiny vyšlo najevo nedávno během amnestie, kdy vláda umožnila přiznat všem Indům nelegální výdělky. Jenže celá věc má háček. „Při prozkoumání bylo shledáno, že se jedná o podezřelé osoby s malým majetkem. Daňová přiznání proto mohla být zneužita,“ píše ve svém stanovisku indické ministerstvo financí. Úřad se nyní pustí do vyšetřování případu.

Rodina Sayedů, konkrétně otec, jeho manželka, sestra a syn, pochází z bohatého předměstí Bombaje. Přesněji řečeno, uvedli to ve svých přiznáních. Podle ministerstva financí si ale tři z nich své adresy změnili až v září – to samo o sobě je podezřelé – když předtím měli žít více než tisíc kilometrů daleko. Ani nová adresa v Bombaji ale jako sídlo nejbohatších Indů rozhodně nevypadá, jedná se totiž o běžný byt, nikdo v něm nebydlí už sedm let a sousedi o rodině nikdy neslyšeli, píše web MumbaiMirror.

„Jeví se to jako jasný případ praní peněz. Je správné, že ho úřady začaly vyšetřovat,“ hlásá profesor Anil Verma z nezávislé Asociace pro demokratické reformy podle agentury Bloomberg. „Vůbec mě to nepřekvapuje. Peníze totiž hrají příliš velkou roli v naší ekonomice,“ dodává.

Co je asi nejvíce podezřelé, je ohromná výše příjmů Sayedových. V rámci amnestie Indie eviduje (kromě vyšetřovaných případů) v přepočtu necelých deset miliard dolarů, tedy asi třikrát méně než od samotných Sayedů. Během amnestie, která trvala do konce září, mohli držitelé nelegálních příjmů své jméno očistit tím, že zaplatili daň, poplatek a penále ve výši 45 procent. Tím se vyhnuli stíhání, čehož využilo přes 70 tisíc lidí. Amnestie se konala v rámci politiky premiéra Nárendra Módího, jenž zvítězil v roce 2014 ve volbách se sliby, že bude bojovat proti korupci a odlivu nezdaněných výdělků do zahraničí.

Rodina Sayedů není jediným případem, který indické úřady řeší. Mahesh Shah je dalším vyšetřovaným, když přiznal nelegální příjmy za dvě miliardy dolarů. A sám již médiím přiznal, že se nejednalo o jeho peníze, ale za poplatek je přiznal pro různé politiky, úředníky nebo podnikatele.

Je jasné, že ani u rodiny Sayedů nikdo nevěří, že jsou peníze jejich. Od koho, nebo z čeho pochází, se živě diskutuje. „Drogy, Dawood (známý šéf indické mafie) nebo diamanty? Nebo vše dohromady?“ ptá se Samir Saran z nadace Observer Research. Odpověď asi znají jen Saydovi, kteří ale mlčí.

