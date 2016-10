Filmy a hudbu z internetu loni stahovaly dvě pětiny Čechů

Pro mladé lidi ve věku od 16 do 24 let je stahování z internetu samozřejmostí, film či hudbu si takto pořizuje 85 procent z nich. S postupujícím věkem využití klesá. U věkové kategorie 35 až 44 let je stahování oblíbené u poloviny lidí, mezi seniory nad 65 let stahuje zhruba každý šestnáctý (6,3 procenta). Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.

I přes poměrně širokou popularitu sledování a stahování není zatím v Česku příliš rozšířené využití internetu k nákupu hudebních a audiovizuálních děl, ať už jde o objednávku fyzických děl či jejich stažení a poslech online. Hudbu či film přes internet v minulosti koupila zhruba dvě procenta Čechů. Nejčastěji koupili hudbu či film prostřednictvím internetu lidé ve věku od 25 do 34 let, bylo jich 48 tisíc. Po nich to byli s počtem 41 tisíc 700 osob mladí do 24 let.

ČSÚ také poukazuje na studii Audiovizuální trh v ČR, která se zaměřuje na lidi platící za audiovizuální obsah. Podle výsledků necelá polovina uživatelů audiovizuálních služeb (46 procent) sledovala v roce 2014 díla online a 26 procent za stažení či sledování filmu platila. Většina uvedla, že zdrojem staženého či přehrávaného materiálu jsou sdílená on-line úložiště. Pokud jde o veškerou placenou konzumaci audiovizuálních děl za poslední rok, nejčastěji uživatelé utratili peníze za lístek do kina (72 procent) a fyzické nosiče jako jsou DVD, Blu-Ray nebo VHS (40 procent). Stažení či přehrání filmu, seriálu nebo dokumentu uvedlo 26 procent lidí.

Podle dalšího šetření (Životní podmínky ČR z roku 2015) představení v kině navštívila loni téměř polovina populace. Nejčastějším důvodem, proč lidé do kina nezašli, byl nedostatek zájmu a času, ale i vysoká cena vstupenky či velká vzdálenost do nejbližšího kina. Kino navštěvovali nejčastěji děti a mládež do 14 let (62,7 procenta) a mladí lidé od 15 do 24 let (58,4 procenta).

Využití internetu k přehrávání nebo stahování hudby, videa či filmu (v procentech) Podíl lidí starších 16 let 2008 11,8 2010 20,1 2012 32,2 2013 36,3 2014 38,7 2015 39,7

Zdroj: Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích v domácnostech a jejich využívání jednotlivci, ČSÚ