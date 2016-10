Potravinový e-shop Košík.cz čeká letos obrat 350 milionů

Počet zákazníků podle Šulty roste. „Počítáme s tím, že do konce roku dojde k více než stoprocentnímu navýšení v souvislosti s růstem skladových zásob a vyšším počtem odbavených objednávek. Do konce roku očekáváme, že se počet zákazníků navýší na dva tisíce denně,“ uvedl Šulta.

Podle něj je projekt postaven na rozumné investiční strategii. Celková investice do Košík.cz přesáhla 80 milionů korun. „Od začátku roku se množství objednávek zdesetinásobilo. Přechod do černých čísel očekáváme na přelomu května a června 2017,“ dodal.

Firma přesune sklady ze Stodůlek do Horních Počernic. Hlavním důvodem je zvýšení kapacit rozvozu do dalších lokalit a navýšení skladových zásob. Díky expanzi bude e-shop moci obsloužit až desetkrát více zákazníků než nyní, řekl Šulta. „Areál v Horních Počernicích nám nabízí téměř trojnásobný prostor pro stávající skladové zásoby,“ dodal.

Expanze do dalších lokalit se má uskutečnit do konce letošního roku. O které regiony jde, ale Šulta neuvedl. „Kromě toho je to možnost výrazně rozšířit sortiment, a to i o nepotravinářské zboží,“ dodal Šulta. Půjde především o farmářský a zahraniční sortiment, hračky a elektro.

Loni Češi utratili podle odhadů v e-shopech s potravinami zhruba dvě miliardy korun. Letos by se obrat mohl zvýšit na dvojnásobek. Nejdéle působí na on-line trhu služba Potraviny on-line obchodního řetězce Tesco, dále například Rohlik.cz, Kolonial.cz, Nakupdomu.com, Myfoodmarket.cz, Potravinydomu.cz, NakupteSi.cz a další. Na on-line trh se chystá vstoupit i diskontní řetězec Lidl.

Dále čtěte:

Češi utratí v e-shopech 96 miliard, meziročně o 19 procent víc

Česko je rájem e-shopů. Loni se v nich protočilo 80 miliard

Kika investuje v Česku miliardy. Postaví tři nové prodejny a spustí e-shop