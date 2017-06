Další vize Hyperloopu: hotel umožňující cestování v pokojích

Architekt z americké univerzity v Nevadě vyhrál se svým návrhem cenu Radical Innovation Award, kterého se zúčastnilo 65 architektů z 24 zemí. Jeho cílem bylo spojit dohromady hotel, letadlo, autobus a vlak a co nejvíce usnadnit cestování mezi americkými městy.

Siebrechtovou představou je vytvořit síť hotelů, které budou vzájemně propojeny systémem Hyperloop, jež umožňuje přepravu rychlostí až 1200 kilometrů za hodinu. Hostům by pak stačilo objednat si pokoj v hotelu a následně by se mohli přepravovat podle libosti a dokonce navštívit více měst v jeden den.

Hoteloví hosté naleznou v pokojích veškerý komfort, včetně vlastní kanceláře, ložnice, koupelny a obýváku s televizí. Poplatek za pokoj se odhaduje na 1 200 dolarů (28 tisíc korun).

Jaké plány má Hyperloop One v Evropě? Přečtěte si o tom

Projekt počítá s výstavbou hotelů zatím ve třinácti městech: Los Angeles, San Francisku, Seattlu, Portlandu, Las Vegas, Denveru, Sante Fe, Austinu, Chicagu, Nashvillu, Washingtonu, New Yorku a Bostonu. Náklady na stavbu jednoho hotelu by se podle odhadů měly pohybovat kolem deseti milionů dolarů, v závislosti na lokaci se však ceny mohou lišit. Celý systém je zatím pouze ve fázi konceptu, Siebrecht však věří, že by mohl být plně funkční během příštích pěti až deseti let.

Systém superrychlého cestování Hyperloop představil miliardář a vynálezce Elon Musk, zakladatel automobilky Tesla nebo vesmírné společnosti SpaceX, který poskytl technologické detaily široké veřejnosti. Jeho nápadu se chytilo několik společností, například Hyperloop One nebo Hyperloop Transportation Technologies, která oznámila záměr zavést systém v Bratislavě.

První testování Hyperloop One z loňského května:

Hyperloop One dokončil na začátku dubna testovací dráhu v americkém státě Nevada, v poušti nedaleko Las Vegas. Dráha je dlouhá 500 metrů a v průměru měří 3,3 metru. První test provedla společnost loni v květnu, když právě v Nevadě dokázala u svého zařízení zaznamenat zrychlení na 187 kilometrů za hodinu během 1,1 vteřiny.

O systému Hyperloop dále čtěte: