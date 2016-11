Air France reaguje na nižší tržby. Vytvoří nízkonákladovou společnost

Nová společnost zatím nemá název. Příští rok by měla začít poskytovat lety na střední vzdálenosti a v roce 2018 i lety dálkové včetně dovolenkových. Ačkoliv má nový podnik fungovat s nižšími náklady, typická nízkonákladová společnost to podle managementu nebude.

Piloti Air France budou do nového podniku převedeni na dobrovolné bázi, uvedla dnes podle agentury AFP firma. Nový podnik by měl mít do roku 2020 k dispozici flotilu deseti letadel pro dálkové lety.

Ředitel Jean-Marc Janaillac zároveň reaguje na nejistý globální výhled a na zhoršení pozice Francie jako destinace po teroristických útocích. Růstové možnosti firma spatřuje na trzích jihovýchodní Asie.

Air France-KLM o nové strategii informovala společně s výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí. Ty byly zhruba v souladu s očekáváním a potvrdily, že podnik se po vlně teroristických útoků dál potýká s poklesem tržeb. Turisté zejména z USA a z asijských zemí totiž nyní méně cestují do Francie, která je pro Air France-KLM klíčová.

Akcie Air France-KLM v reakci na výsledky hospodaření klesly asi o čtyři procenta, později ale díky nastíněné strategii ztráty smazaly a naopak asi čtyři procenta přidávaly.

