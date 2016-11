Zemanem vyznamenaný ředitel Budvaru Boček rezignoval

- Je posledním českým pivovarem, který vlastní stát.



- Za více než 120 let existence pivovaru jeho sládci uvařili 50 milionů hektolitrů piva. Této hodnoty dosáhli v únoru 2016.



- Budvar za posledních šest let zvýšil výstav z 1,25 milionu na nynějších 1,6 milionu hektolitrů (2015), což je nejvíce v jeho historii. Budvar je čtvrtým největším výrobcem piva v Česku.



- Pivo podnik vyváží do 76 zemí světa, vzhledem k politické situaci mírně oslabil export do Ruska a na Ukrajinu. Na celkovém exportu piva z Česka se Budvar loni podílel téměř 22 procenty.



- Z celkového prodeje Budvaru představují 85 procent produkty značky Budweiser Budvar. Zbytek patří Pardálu.



Loňské výkony podniku dosáhly hodnoty 2,47 miliardy korun (meziročně o 5,6 procenta více). Zisk před zdaněním meziročně stoupl o téměř 14 procent na 349 milionů korun.