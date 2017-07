Zdravotní trable za hranicemi? Modrý evropský průkaz pojištěnce na vše nestačí

Letní dovolenou letos podle průzkumů plánuje 75 % Čechů. Do zahraničí se chystá třetina české populace. Každý, kdo cestuje do ciziny, by si měl sjednat cestovní pojištění a většina Čechů to respektuje. Na modrý Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) nelze totiž ani při cestování pouze po Evropě zcela spoléhat. Zdravotní péče, ke které EHIC opravňuje, nemusí být vždy dostatečná a zcela bezplatná, ve většině států se za lékařské ošetření platí minimálně spoluúčast.