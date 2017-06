ÚS zrušil část zákona o zdravotním pojištění. Zákonodárci mají rok a půl na nápravu

Senátoři kritizovali systém, jakým pojišťovny stanovují úhrady zdravotnických prostředků. Podle nich není průhledný a umožňuje zdravotním pojišťovnám, aby si fakticky samy určovaly, jestli a v jaké výši pomůcku uhradí. Podle senátorů se to negativně dotýkalo práv pojištěnců, ale i dodavatelů pomůcek a poskytovatelů zdravotních služeb. Mezi zdravotnické prostředky se řadí například berle, vozíky nebo čočky. Každý rok se za ně z veřejného zdravotního pojištění pacientů platí miliardy korun.

Plénum Ústavního soudu dalo senátorům za pravdu. „Ústavní soud dospěl k závěru, že napadená ustanovení nejsou natolik určitá, aby na jejich základě bylo možné dovodit, na poskytnutí jakých zdravotnických prostředků má pojištěnec právo. Jejich použití proto závisí teprve na konkrétním postupu zdravotních pojišťoven, jímž je obsah tohoto práva fakticky vymezen,“ stojí v usnesení Ústavního soudu. Soud v tom spatřuje nesoulad se základním právem občanů na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě veřejného zdravotního pojištění.

ÚS zrušil část zákona ke konci příštího roku s ohledem na to, jaké důsledky pro výdaje veřejných rozpočtů by mělo okamžité zrušení. „Při stanovení délky odkladu Ústavní soud zohlednil nezbytnost přijetí nové komplexní úpravy systému úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění a v tomto ohledu vytvořil zákonodárci potřebný časový prostor,“ uvedl ÚS. Doplnil, že zjištěné nedostatky s ohledem na svou povahu zatěžují současnou zákonnou úpravu systému úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění jako celek, a to bez ohledu na to, zda jsou jejím předmětem prostředky poskytované při lůžkové nebo ambulantní zdravotní péči. „Je přitom bez významu, že Ústavní soud v tomto zrušil pouze její část, vůči níž směřoval návrh,“ dodal ÚS.

Podle něj do přijetí nové zákonné úpravy trvá zdravotním pojišťovnám povinnost interpretovat napadená ustanovení takovým způsobem, aby se co nejvíce respektovala práva všech dotčených subjektů.

VZP respektuje rozhodnutí soudu. „Nejpodstatnějším sdělením pro VZP a její klienty momentálně je, že ještě déle než rok a půl se na současném stavu vůbec nic nemění. Předpokládáme, že do té doby vznikne nová legislativní úprava, a pokud o to budeme požádáni, jsme připraveni se na její přípravě podílet. Jakékoliv spekulace o tom, jak bude vše fungovat za více než 18 měsíců, bychom teď nepokládali za seriózní, uvedlo tiskové oddělení VZP.

Právnička: Pojišťovny by měly reagovat hned Podle právní zástupkyně senátorů Jany Marečkové by měly pojišťovny okamžitě upravit dosavadní praxi. Podle senátorů si pojišťovny fakticky samy určují, jestli a v jaké výši pomůcky uhradí.



Podle Marečkové dal Ústavní soud senátorům za pravdu, že část zákona je v rozporu s ústavním pořádkem a je porušeno právo občana na zdravotní péči a právo výrobců na podnikání. „Ústavní soud řekl, že je nutné, aby úhrada byla předvídatelná a určitá, a jak pacienti, tak výrobci a další účastníci procesu věděli výši úhrady předem, nikoliv ex post jako nyní,“ uvedla Marečková.



Rozhodnutí soudu považuje za přelomové pro další fungování českého zdravotnictví. „Domníváme se, že zdravotní pojišťovny a ministerstvo by měly promptně reagovat a upravit tu dosavadní praxi ještě dříve, než bude přijata nová zákonná úprava,“ zdůraznila Marečková. Podle ní dosud bylo vše vázáno na metodiku zdravotních pojišťoven zveřejněnou na jejich stránkách. „Metodika neprošla žádnou odbornou oponenturou ze strany odborných společností nebo výrobců a dalších účastníků na trhu. Jsou tam kritéria, o kterých nikdo neví, kde je pojišťovna vzala. Měla by se také zavést forma rozhodnutí nebo odvolání a přezkumu, proč se určité číslo k určitému prostředku stanovilo,“ dodala Marečková.

