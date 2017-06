Velký dovolenkový speciál: cestovní pojištění ano, nebo ne?

Cestovní pojištění by mělo být nezbytností při každém cestování do zahraničí. Náklady na zdravotní péči můžou dosahovat opravdu velkých částek, které vás můžou i zadlužit. Sjednání cestovního pojištění by tak mělo být samozřejmostí před každou cestou do zahraničí. Díky tomu, že jsme členy Evropské unie, nám ovšem po celém území EU platí i naše české zdravotní pojištění.

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Vstupem do Evropské unie jsme získali jako občané Evropské unie mnohé výhody, například můžeme pracovat ve všech členských zemích nebo volně cestovat po území EU. A kromě jiného se naše obyčejná kartička zdravotní pojišťovny stala evropským průkazem zdravotního pojištění. Co to znamená? Znamená to, že jen na základě českého ze zákona povinného zdravotního pojištění máme nárok na odpovídající zdravotní péči v ostatních členských zemích EU. Při cestování tak nepotřebujeme vyřizovat zvláštní cestovní pojištění, stačí si jen zabalit modrou kartičku.

Evropská kartička zdravotního pojištění má několik omezení a často se přeci jenom vyplatí uzavřít zdravotní pojištění ještě u komerční pojišťovny. Jaké jsou limity evropského zdravotního pojištění v různých zemích, můžete najít na stránkách Evropské komise. V zahraničí dostanete péči, která odpovídá vnitrostátním předpisům daného státu, tedy vaše zdravotní krytí se neřídí českými pravidly. V mnoha členských zemích vám tak sice bude poskytnuta nutná zdravotní péče, ale budete se muset podílet na nákladech. A ošetření, která by vás v Česku nic nestálo, se může na dovolené docela prodražit. Zdravotní pojištění není ve všech zemích EU tak jednoduché jak u nás. Například v Polsku je časté navštěvovat spíše soukromé doktory a nemocnice, protože státní péče je výrazně méně kvalitní než státní, tedy to kryté v rámci evropského zdravotního pojištění. U extrémních sportů se třeba ani nedoplatíte. Ne náhodou nabízí pojišťovny krytí pobytu s extrémními sporty za extra poplatek. Pokud se vám totiž něco stane například při horolezeckých aktivitách, tak výjezd záchranné služby ve většině evropských zemích zaplatíte ze své peněženky.

Kolik to tak může stát v nemocnici?

Poplatky za základní ošetření se liší mezi jednotlivými zeměmi, přičemž platí, že v západních zemích je ošetření většinou několikanásobně dražší. Pokud máte evropskou kartičku zdravotního pojištění, tak v některých zemích EU zaplatíte odpovídající spoluúčast na zdravotní péči, může se pohybovat od několika EUR až po například několik tisíc EUR při záchranné operaci vrtulníkem. V zemích, kde neplatí modrá kartička zdravotního pojištění, například v Egyptě, pak můžete zaplatit v přepočtu za jednoduché ošetření lékařem i několik set EUR. Proto se určitě vyplatí si sjednat komerční cestovní pojištění.

Další výhody cestovního pojištění

Za několik korun denně získáte v rámci cestovního pojištění nejen krytí nákladů na zdravotní péči, ale také například asistenční službu, která vám může pomoci v případě potřebné lékařské péče. Asistenční služba vám pomůže s nalezením zdravotního střediska a vhodných lékařů, navíc je dostupná většinou nonstop a bude s vámi komunikovat v českém jazyce. Pokud jste nezkušený cestovatel a neumíte cizí jazyky, tak se vám sjednání cestovního pojištění s asistenční službou určitě vyplatí.

V závislosti na sjednaném pojištění vám pojišťovna může pomoci i se ztrátou zavazadel nebo osobních dokladů, s překladem a tlumočením nebo s náhradní dopravou, pokud zmeškáte odjezd. Pro konkrétní podmínky se informujte u své pojišťovny.

