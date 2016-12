Zaměstnanci si letos polepšili v průměru od tří do čtyř procent

„Nezaměstnanost v ČR dosahuje rekordně nízkých hodnot, počet reálně dostupných lidí na trhu se snižuje a v mnoha oborech lidé opravdu citelně chybějí,“ uvedla ředitelka portálu Profesia.cz Zuzana Lincová. I vlivem toho mzdy letos rostou, ale skokové navýšení platů, předpovídané některými ekonomy, podle ní očekávat nelze. Firmy však více investují do udržení kvalitních zaměstnanců, a to nejen do různých benefitních programů, ale také do rozvoje lidí, vzdělávání a zlepšení pracovního prostředí, dodala.

Z dlouhodobějšího hlediska jsou rozdíly ve vývoji mezd výraznější. V letech 2009 až 2016 nejvíce stouply mzdy vrcholového vedení, a to o 29 procent. Na portálu Platy.cz jsou sledovány skutečné celkové odměny včetně benefitních složek.

V pomyslném žebříčku se na druhém místě umístili se 17procentním růstem kvalifikovaní techničtí zaměstnanci a nižší a střední manažeři. Za nimi skončili kvalifikovaní zaměstnanci v netechnických oborech s 16procentním růstem. Nejnižšího růstu mezd se dočkali administrativní pracovníci (osm procent), zaměstnanci ve službách (deset procent) a pomocní pracovníci (12 procent).

Z pohledu regionů vzrostla v období 2009 až 2016 nejvíce mzda v Plzeňském kraji, a to o 26 procent. Následují kraje Středočeský a Liberecký s 23procentním růstem, o 22 procent si polepšili zaměstnanci v Jihomoravském kraji. Nejnižší, 17procentní růst, zaznamenali ve Zlínském kraji a překvapivě v Praze.

Nejvyšší průměrné mzdy jsou v bankovnictví a pojišťovnictví, následují pracovníci v informačních technologiích. Nejméně vydělávají lidé ve službách, zejména v pohostinství a ubytovacích službách, administrativní a podpůrní pracovníci.

Průměrná mzda v Česku podle Českého statistického úřadu ve třetím čtvrtletí meziročně stoupla o 4,5 procenta na více než 27 tisíc korun. Po odečtení inflace se lidem výdělek zvýšil o čtyři procenta.