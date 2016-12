Pokladní v Aholdu dostanou příští rok přidáno. Odbory děkují i Sobotkovi

Každý z provozních pracovníků v obchodech by si měl polepšit od ledna příštího roku minimálně o pět procent. Další navýšení bude závislé na výsledku ročního hodnocení. Letošní kolektivní vyjednávání v Aholdu provázel zájem nejvyšších představitelů odborů a premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Podle odborářů působících ve společnosti berou provozní zaměstnanci Aholdu jako skladníci nebo pokladní kolem 12 500 korun hrubého měsíčně. Společnost tyto údaje dlouhodobě rozporuje, mzda podle ní činí 15 500 korun včetně takzvané variabilní složky, kterou Ahold začal uplatňovat začátkem letošního roku.

Spokojené odbory

„Díky velkému tlaku odborových organizací a podpoře předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly a také premiéra Bohuslava Sobotky se změnil postoj společnosti Ahold a dosáhli jsme společné dohody. Jsme tomu velmi rádi,“ sdělila předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu Renáta Burianová.

Podle generálního ředitele Aholdu v ČR Jespera Lauridsena uzavřená dohoda vychází z plánu na zlepšení odměňování provozních zaměstnanců. „Jsem skutečně rád, že nyní můžeme na základě uzavřené dohody začít plánovat změny v odměňování provozních pracovníků v obchodech a již brzy jim budeme moci oznámit, co tato dohoda bude znamenat osobně pro jednotlivce,“ uvedl ředitel.

Kvůli sporu s odbory dříve jednal premiér i s nizozemským velvyslancem, který měl informovat vedení nizozemské centrály i tamní ministerstvo zahraničních věcí o nízkých mzdách. Sobotka také vyzval české zaměstnance, aby si v době malé nezaměstnanosti říkali o vyšší mzdy.

„Bez odborů by v žádném případě taková situace nenastala. Na počátku chtěl zaměstnavatel dát 300 korun a v žádném případě nechtěl všem zaměstnancům zvyšovat mzdy o 8,5 procenta,“ řekl šéf odborářů Středula.

Podle něj nyní vedení Aholdu vykročilo správným směrem. „Je to dobrý krok, aby se vystoupilo z toho, že v Albertu se platí pod hranicí příjmové chudoby,“ dodal. Podobné zvyšování by mělo pokračovat i v dalších letech, ale bude záležet i na tom, o co si zaměstnanci řeknou, dodal.

Podle odhadu odborů pracuje v maloobchodu a velkoobchodu v České republice 180 tisíc lidí. Ahold v Česku zaměstnává 17 tisíc lidí.

