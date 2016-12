Sobotka by zvedl platy v České poště, s odbory se sejde v pátek

Pošta se před třemi týdny dohodla s většinou odborových organizací, že navýší od dubna tarifní mzdy pracovníků v provozu o 2,6 procenta, tedy v průměru asi o 550 korun. Tři menší odborové svazy požadují zvýšení mezd o 2500 korun měsíčně. Protestu by se mělo zúčastnit kolem šesti tisíc lidí.

Sobotka dnes řekl, že řada ze zaměstnanců České pošty se zvlášť před vánočními svátky cítí přetížena, navíc musí například nabízet finanční produkty. „Nedivím se jim, jestliže se řadu let za minulých vlád na poštu kašlalo,“ uvedl. V České poště se podle něj od roku 2008 do roku 2014 nezvedaly tarifní mzdy. „Jsem rád, že poprvé se začaly zvyšovat za naší vlády, v roce 2015 i 2016,“ uvedl.

V pátek by chtěl o situaci hovořit se zástupci ministerstva vnitra, odbory, které se dohodly na růstu mezd, i nespokojenými odboráři. „Situace není jednoduchá, poště se těžko daří shánět nové zaměstnance, řada stávajících je přetížena,“ uvedl Sobotka. Byl by rád, kdyby tarifní platy na poště dál rostly. Záleží to ale na výsledcích České pošty a na tom, co její hospodaření dovolí, dodal.

Česká pošta zaměstnává přes 30 tisíc lidí, z toho víc než 90 procent je v provozu a obchodu. Podnik má 3200 poboček. Pošta loni zvýšila konsolidovaný zisk před zdaněním o čtvrtinu na 302 milionů korun.

