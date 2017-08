Zákaz jako příležitost. Tažení proti dieselům dává šanci dravým inovacím

Budoucnost dieselových motorů je velké téma především v Německu. I kancléřka Angela Merkelová už připustila v dlouhodobějším horizontu zákaz spalovacích motorů, podobně jako to udělala britská vláda. Ale neuvedla konkrétní termín. Ve Spojeném království by to mělo být od roku 2040, němečtí Zelení žádají plošný zákaz od roku 2030.

„Důvěra (v autoprůmysl) byla zničena. Musíme bohužel říci, že kontrola je nezbytná,“ řekla Merkelová, jež v září s CDU obhajuje vítězství v parlamentních volbách. Stále ale trvá na daňovém zvýhodnění pro motorovou naftu. Hlavní protikandidát Martin Schulz z SPD Merkelovou kritizuje, že nedávno odmítla zavedení kvóty pro prodej elektromobilů a nyní mluví o zákazu dieselů.

Sami němečtí výrobci automobilů v předvolební době nechtějí přilévat olej do ohně a drží se svými výroky zpět. Debatu o všemožných zákazech přenechávají politikům.

Každopádně na zákazu dieselových motorů mohou vydělat kromě výrobců elektromobilů také ti, kteří umí účinně snížit emise spalovacích motorů. V Německu to je zejména firma Baumot Group, jež i podle německého autoklubu ADAC může zfalšovaný software dieselových aut automobilky Volkswagen nejlépe nahradit, protože pouhý firemní update softwaru nemusí stačit.

Plechovka od koly, jak inovaci Baumotu nazývají v Německu zákazníci, vyjde asi na 40 tisíc korun. „Tento systém omezí emise oxidu dusíku až o 93 procent,“ tvrdí šéf firmy Baumot Marcus Hausser. Auta s takto upraveným dieselovým motorem pak splňují i limity Euro 6 a budou moci jezdit i do měst, která bude uplatňovat nejpřísnější omezení vjezdů do center.

„Takové hodnoty prokazujeme v reálném provozu, nejen během běžného měření,“ zdůraznil Hausser s tím, že své řešení firma může dodávat v masovém měřítku.

Německý autoprůmysl v číslech Celkové tržby německého autoprůmyslu v roce 2016 dosáhly 405 miliard eur, což odpovídá 23 procentům německého průmyslu. Sedmdesát procent připadá na subdodavatele.



Automobilky zaměstnávají přímo 800 tisíc zaměstnanců.



Tři čtvrtiny produkce jsou exportovány. V roce 2016 to bylo 4,4 milionu osobních vozů.



Celosvětově německé automobilky investují ročně do výzkumu a vývoje 39 miliard eur. V Německu to je 22 miliard eur. Vývoj a výzkum zaměstnává 110 tisíc lidí.

Zdroj: Wirtschaftswoche

Baumot nabízí starším modelům dieselových aut (jako příklad uvádí VW Passat) produkt BNOx, který je velký asi jako plechovka od koly a stojí okolo 1500 eur, tedy 40 tisíc korun. Její dceřiná firma Twintec pak tyto úpravy poskytuje u velkých vozidel, jako jsou nákladní auta, autobusy a bagry.

Jak napsal německý týdeník Wirtschaftswoche, pro firmu to znamená ve světle výroků německých soudů o tom, že ochrana ovzduší stojí nad svobodou vlastníků automobilů, velký potenciál pro další zisky.

Proto také investoři v polovině července vyhnali cenu akcií firmy Baumot na historická maxima, když se podezření na možné machinace ohledně měření emisí u dieselových motorů rozšířilo i na další německé výrobce. V červenci akcie vystřelily z 80 centů až na 2,80 eura za akcii.

Firma Baumot samozřejmě není jediná, která na skandálu s dieselovými motory může dlouhodobě vydělat. Zařízení na čištění výfukových plynů dodávají i další společnosti, jako je Oberland Mangold, HJS nebo firma Emitec, dceřiná společnost Continentalu. Baumot je z nich jedinou firmou, jejíž akcie se veřejně obchodují na burze.

