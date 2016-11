Zájem o úvěry před Vánoci roste o čtvrtinu

„Už od října evidujeme nárůst žádostí o nebankovní půjčky. Předpokládáme, že tento zájem bude vrcholit v prosinci a potrvá až do začátku ledna, tedy do povánočních slev,“ sdělila ředitelka úvěrové firmy Profi Credit Dana Hakavcová. Zájem o půjčky je zhruba na úrovni loňského roku, v prosinci čeká další růst. Proti loňsku je zájem o půjčky na vyšší sumy. Lidé stále častěji využívají vánočních a povánočních slev k investicím do domácností, tedy k nákupu elektroniky, domácích spotřebičů a nábytku, dodala.

Také u Provident Financial se v posledních dvou měsících roku zájem o půjčky zvýšil až o čtvrtinu. Podle mluvčího Ondřeje Holoubka je poptávka po úvěrech nyní srovnatelná s loňským rokem, stejně jako částky, které si lidé půjčují. Před Vánocemi to je obvykle 15.000 až 18.000 Kč. Hlavní předvánoční sezóna ještě nezačala, zákazníci si nyní půjčují hlavně na vybavení a úpravy v domácnosti. Dost často se mezi důvody pro půjčky objevuje nové nářadí pro kutily, vrtačky a přesné pily, upozornil.

Růst průměrné půjčky zaznamenala společnost Fair Credit. „Zatímco v roce 2014 byla průměrná vánoční půjčka 6500 Kč, loni to bylo již 7800 Kč a letos očekáváme, že se částka přiblíží k hranici 10 tisíc Kč,“ uvedl obchodní ředitel firmy Tomáš Konvička. Největší zájem podle něj letos projevují Češi o elektroniku. V tomto trendu pokračují několikátý rok a i v budoucnu budou Vánoce nejvíce o mobilech, tabletech a spotřební elektronice, doplnil.

Podobně jsou na tom banky. „Před Vánoci v UniCredit Bank sledujeme meziroční růst zájmu o spotřebitelské půjčky o 20 až 25 procent,“ uvedl mluvčí banky Petr Plocek. Rostou klasické půjčky i úvěry z kreditních karet. Během loňska banka zaznamenala největší zájem o půjčky během listopadového nákupního svátku Black Friday. Ten bude letos 25. listopadu. „Čekáme, že během tohoto období opět výrazně naroste zájem o úvěry,“ podotkl. Zájem o půjčky je srovnatelný s loňským rokemů dodal mluvčí Raiffeisenbank Tomáš Zavoral.

Češi si podle Plocka před Vánoci půjčují zejména na dražší dárky. Díky tomu, že postupně roste finanční gramotnost, klesá počet lidí, kteří si půjčují na věci krátkodobé spotřeby. Naopak roste počet těch, co půjčku využívají na financování dárků dlouhodobé spotřeby. Pořizují tak například notebooky pro děti, sportovní vybavení, dražší dárky související s jejich koníčky a podobně, poznamenal.

