Žádná zhouba. Umělá inteligence světu přinese biliony dolarů

Na vliv umělé inteligence na lidstvo existuje řada názorů a s nimi spojených scénářů, od optimistických až po ty katastrofické, které počítají s tím, že stroje napřed připraví lidi o práci a pak je ovládnou.

Pozitivně však vidí budoucnost společnost PwC, která vypracovala studii, podle níž bude mít umělá inteligence na světovou ekonomiku jednoznačně příznivý dopad. Podle PwC by se světový HDP měl do roku 2030 zvednout o čtrnáct procent na 15,7 bilionu dolarů.

Pod takový nárůst se nejvýrazněji podepíše Čína, jejíž ekonomika by během příštích třinácti let měla vyšplhat o 26 procent, tedy o sedm bilionů dolarů. Země Severní Ameriky podle studie přispějí 3,7 bilionu a státy ze severu Evropy pak 1,8 bilionu dolarů.

Vývoj umělé inteligence je drahý. Investorům to očividně nevadí

Nejbližší roky by z hlediska ekonomického růstu spojeného s umělou inteligencí měly patřit USA a Kanadě, které jsou údajně připravenější. Od poloviny dvacátých let by se ale před ně měla se svým technologickým potenciálem dostat Čína, která posléze začne vyvážet právě do Severní Ameriky.

Velká část růstu HDP, konkrétně 6,6 bilionu dolarů, by měla přijít ze zvýšené produktivity práce. Další využití umělé inteligence je spojené s větší poptávkou po produktech a službách, které mají lidem usnadnit běžný život. Z toho by nejvíce měla těžit například oblast zdravotní péče či automobilový průmysl.

PwC ve své studii zároveň vyvrací obavy z masivního nárůstu nezaměstnanosti, ke kterému by údajně nemělo dojít. Podniky by se podle autorů studie měly připravit na zakomponování tzv. „hybridní pracovní síly“, tedy práce lidí po boku strojů, kdy budou obě složky správně využity.

Předpokládaný nárůst HDP spojený s umělou inteligencí (2017-2030) Čína 7 bilionů dolarů Severní Amerika 3,7 bilionu dolarů Severní Evropa 1,8 bilionu dolarů Afrika, Oceánie a zbytek Asie 1,2 bilionu dolarů Rozvinutá Asie 0,9 bilionu dolarů Jižní Evropa 0,7 bilionu dolarů Latinská Amerika 0,5 bilionu dolarů

Zdroj: PwC

