Vzal 3 miliardy a odešel k Uberu. Google se soudí kvůli bývalému manažerovi

Google vede arbitrážní spor s Levandowskim už od října loňského roku, od února se pak soudí s Uberem. Svému bývalému zaměstnanci vyčítá, že z Wayma ukradl 14 tisíc tajných dokumentů, které posléze využil k vlastnímu prospěchu. Založil startup Otto, který vyvíjí autonomní systém řízení pro nákladní auta. Předmětem sporu má být například zkopírování designu senzorů LiDAR, které skenují okolí vozu a jsou stěžejním komponentem technologie.

Kromě toho čelí Levandowski obvinění, že ještě během svého působení ve Waymu začal přesvědčovat ostatní pracovníky, aby odešli s ním. Ve stanovách Googlu pro zaměstnance přitom platí zákaz vykonávat podobnou činnost v určité době po odchodu z firmy. Levandowski měl pro tyto účely využívat i tajné informace, například ohledně mezd. Krást informace pak měli během svých posledních dnů ve Waymu další minimálně dva zaměstnanci, kteří se nechali Levandowskim zlákat.

Nyní vyšly najevo další okolnosti, které jsou pro Levandowského přitěžující. Google tvrdí, že zkušený expert pracoval celé na přímo konkurenčních projektech. Jednalo se například o společnosti Odin Wave nebo Tyto Lidar. Druhou jmenovanou firmu, kterou řídil jeho kamarád Ognen Stojanovski, měl dokonce sám prověřovat, protože Google uvažoval o její akvizici. Obžaloba teď tvrdí, že se nikdy nezmínil o svých vazbách, a dostal se tak do konfliktu zájmů.

Levandowského přetrvávající postranní aktivity pak vyústily v touhu se úplně odstřihnout a rozjet vlastní byznys. Zaměstnance pro svůj příští projekt měl verbovat přímo v sídle Googlu a také u sebe doma, kde jej doprovázel pozdější spoluzakladatel společnosti Otto Lior Ron.

Vývoj autonomního řízení se pak v Googlu na nějakou dobu zasekl. Podle zjištění agentury Bloomberg za to mohly paradoxně vysoké odměny. Klíčoví zaměstnanci se přestali bát o své pozice, ztráceli motivaci a začali se poohlížet po jiných příležitostech.

Google prý na vedlejší aktivity Levandowskiho přišel už v létě 2015 a zkoumal možnosti jeho propuštění, nakonec však i pro nedostatek konkrétních detailů od svého záměru upustil. Manažer pak další měsíce formoval nový tým, čekal na to, až mu připadne bonus ve výši 120 milionů dolarů (přes 3 miliardy korun) a v lednu 2016 po devíti letech odešel. Ihned založil společnost Otto, kterou jen o několik měsíců později za 680 milionů dolarů koupil Uber.

Lewandovski pod tíhou dalších tvrzení a obvinění využil pátého dodatku v Ústavě USA, a rozhodl se tak využít možnost nevypovídat ve vlastní neprospěch.

Nejbližší kolo soudního jednání je na programu na začátku května. Pokud by se soud vyjádřil v neprospěch Uberu, znamenalo by to citelnou ránu pro snažení společnosti na poli autonomních vozů, včetně plánovaných testů v San Francisku či Pittsburghu.

