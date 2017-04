Daimler a Robert Bosch spolu začnou vyvíjet autonomní vozy. Zaměří se na robotaxíky

Aliance mezi předními německými producenty tvoří silnou protiváhu aktivitám firem jako je americký Uber nebo čínská Didi, které do segmentu autonomních vozů vstupují ze sektoru zaměřeného na přepravu klientů. Aliance s Boschem ukončuje snahy Daimleru pokoušet se o samostatný vývoj na tomto poli. Přichází v době, kdy strategická partnerství v tomto oboru zakládají i konkurenční automobilky a přední technologické podniky, uvedla agentura Reuters.

Bosch má v rámci aliance vyvíjet software a algoritmy potřebné k autonomnímu řízení. Vzájemná spolupráce by měla urychlit vývoj těchto systémů o několik let. Daimler uvedl, že celý autonomní systém, který autům umožní řídit se ve městech zcela samy, by měl být připraven do počátku příštího desetiletí.

Kancelář za volantem. V Německu to půjde

