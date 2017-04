Kancelář za volantem. V Německu to půjde

Poslanci německého parlamentu hodlají přizpůsobit legislativu novým technologiím, které se prosazují v automobilovém průmyslu.

Zákonodárci vládních stran CDU/CSU a SPD chtějí doplnit vládní zákon z dílny ministerstva dopravy a vylepšit jej o ustanovení, která mají jasně vymezit používání asistentů řízení a potažmo i autonomního řízení vozů.

„Řidiči vozů, kteří využívají v silničním provozu asistenty řízení, mají mít výrazně více svobody, než se dosud plánovalo,“ informoval německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Kdy si napsat maily?

Zejména má jít o otázku, zda řidiči, kteří přestanou sledovat dopravní situaci okolo vozu, mohou být obviněni z nedbalosti, pokud jejich vůz způsobí nehodu. Dosud má řidič povinnost, i podle mínění spolkového ministerstva dopravy, sledovat dění na silnici. A musí „bezodkladně“ převzít kontrolu nad řízením, pokud jej o to asistent požádá.

Poslanci chtějí do zákona dostat formulaci, že během autonomní fáze řízení se nemusí výhradně věnovat řízení, ale například si může vyřídit elektronickou korespondenci. Takové případy by byly taxativně vyjmenovány.

Pokud by v takovém případě došlo k nehodě, zejména k přednímu nárazu do vozu, který by asistent řízení neidentifikoval, řidič by nebyl za nehodu odpovědný. Náklady na opravu by se ale hradily z povinného ručení řidiče vozu, které nehodu způsobilo.

Řidič podle návrhu musí převzít řízení v nečekaných situacích, jako je píchnutí duše nebo nečekané prudké brzdění vozidla. Systém musí řidiče na takovou situaci upozornit „opticky, akusticky, hmatově nebo jiným způsobem“.

Řidič má řízení převzít neprodleně, časový horizont ale není jasně vymezen, nemělo by to být déle než v jednotkách vteřin.

Zvýšení právní nejistoty

Právníci zatím takové znění zákona kritizují, protože zvyšuje právní nejistotu. Ani pojišťovny nesouhlasí s navrhovanými změnami. Poslanec Ulrich Lange z CSU si naopak myslí, že nová pravidla umožní výrobcům vozidel lépe vyvíjet autonomní systémy.

Koaliční poslanci se také shodují na zavedení černé skříňky u těchto vozů. Ta má odhalit, zda za případnou nehodu může řidič, nebo selhání autonomního řízení. Data se mají ukládat po dobu šesti měsíců, v případě nehody po dobu tří let, uvedl německý deník.

Jak funguje autonomní auto, které testuje Uber

Debata o změnách v legislativě, které souvisí s nástupem nových technologií, se ukazuje jako velice aktuální s tím, jak probíhá testování autonomních vozů taxislužby Uber v reálném provozu.

Nedávno došlo k nehodě v americkém státě Arizona, kdy autonomní vůz značky Volvo havaroval a překlopil se na bok. Nicméně za nehodu mohl řidič jiného vozu.

Společnost Uber po interním vyšetření incidentu oznámila, že má nadále důvěru v projekt testování autonomního řízení. S ním začala loni v září v Pittsburghu.

Server jalopnik.com s poukazem na nehodu upozornil na jiný problém. Tím je promíchání vozů řízených lidmi a řízených roboty v běžném provozu. Pak může vzniknout zmatek, protože autonomní systém reaguje na určité situace jinak než člověk.

Podobný druh nehod u mnoha lidí může vyvolat strach z nových technologií, ačkoli statisticky nejčastěji chybuje člověk.

Související články: