Výrobce koňaku spoléhá na Trumpa. Nižší daně zvýší odbyt

Škrty, které Trump během předvolební kampaně představil, by představovaly 6,2 bilionu dolarů, přičemž téměř polovina této sumy by putovala do kapes jednoho procenta nejbohatších Američanů, uvádí analýza společnosti Tax Policy Center.

Francouzská firma se zaměřuje na nejdražší koňaky, které hodlá prodávat zejména na americkém trhu. Na druhou stranu by společnost Remy Cointreau mohlo poškodit zvýšení dovozních cel. Trump totiž chce více chránit americký trh. „Buďme pragmatičtí, uvidíme co se stane,“ shrnula Chapoulaud-Floquetová.

Vývoj akcií Rémy Cointreau

Nápojové skupině Rémy Cointreau se přitom letos daří. Za první finanční pololetí zvýšila provozní zisk o sedm procent na 123,9 milionu eur (zhruba 3,4 miliardy korun). Společnosti se daří na čínském trhu, kde se obnovil zájem o dražší nápoje. V minulém roce výrobce koňaků poškodilo protikorupční tažení prezidenta Si Ťin-pchinga.

Horší výsledky kvůli čínskému tažení proti extravaganci v minulých letech postihly kromě Rémy Cointreau rovněž konkurenční Diageo, výrobce skotských whisek nebo například dražších vín. Ve druhé polovině předchozího finančního roku se však čínská poptávka po koňaku Rémy Martin začala opět zvyšovat.

Společnost v letošním prvním pololetí dále expandovala v USA, kde prodává 38 procent výrobků oproti dvaceti procentům směřujícím do Číny. Za alkoholické nápoje společnosti ale utrácí více peněz rovněž Francouzi. Zájem o Metaxu se pak zvýšil v Rusku. Na příznivé výsledky firmy zareagovaly její akcie nárůstem o třináct procent.

