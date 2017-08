Výkonný chov. Vodní chladiče zvyšují prasatům komfort. Ta se odvděčují lepším masem

Vodní chladiče v Dešné stály milion korun, v hale je deset chladicích jednotek, přičemž vzduch do haly proudí přes vodní clony. V chovu je díky tomu až o deset stupňů méně než mimo halu. Například 1. srpna naměřili venku 41 stupňů, zatímco prasata měla ve chlívech 30 stupňů. Základní nastavená teplota je 22 stupňů, zařízení lze ovládat pomocí aplikace v mobilu.

„Občas to používají kuřatáři, ale u prasat jsem to ještě v republice neviděl. Potřebovali jsme, aby se zvířata v letních měsících cítila komfortně a vracela nám to ve výsledku ekonomiky. Zvíře je tak zdravější, je vyšší přírůstek, vyšší kvalita masa, prasata jsou ve vedrech aktivní, neleží,“ popsal přínos zařízení hlavní zootechnik pro chov prasat Jiří Veselý.. Vodní chladiče zde mají dva roky. K výhodám řadí Veselý i to, že rošty příliš nenavlhnou a prasatům méně podkluzují kopyta, zatímco když se zvířata ostřikují, voda padá přímo na ně.

Vodní chladiče jsou součástí investice 70 milionů korun na rekonstrukci chovů, 35 procent sumy činila dotace Evropské unie. „Je to zásadní investice, na dalších deset let dopředu,“ usuzuje Veselý, který se o prasata stará 20 let.

V nových stájích v Jazovicích chce firma vést vzduch pod rošty. „Poběží zemí, v zimě se předehřeje a v létě ochladí. Navíc v létě bude možné do podroštových kanálů napustit vodu, vznikne pěticentimetrová hladina, vzduch poběží po ní a ochladí se,“ řekl zootechnik. V Jazovicích chystají dvě výkrmny, první halu otevřou v září, druhou do června 2018.

Komplex v Dešné, původně sběrné středisko skotu, pochází z konce 70. let. Chov, jehož loňské tržby byly 51 milionů a zisk osm milionů korun, zahrnuje 2900 prasat, 600 kusů prasnic, 200 březích prasniček a 250 prasniček před připuštěním. Ročně produkuje asi 26 000 selat, větší část z nich prodávají dalším chovatelům.

Když jsou vedra, je podle Státní veterinární správy ve velkochovech vhodné chladit zvířata sprchováním. Podle místopředsedy představenstva AGPI Písek Jana Čecha se to ale nedělá. „Zvířata jsou dost velká na to, aby to mohla vydržet. Horší je to u brojlerů, ti jsou menší a neunesou to,“ řekl Čech. Ve společnosti Beta Agro Soběslav na Táborsku mají ventilaci. „Aktivní větrání, vzduch se promísí a stáj se krásně vychladí,“ řekl vedoucí střediska Miloš Tenk.

Přečtěte si více o zemědělství a potravinách: