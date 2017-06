Ryby ohrožuje „žravost“ Američanů. Spasit je mohou mořské řasy

Za posledních deset let u Američanů vyvinula posedlost zdravým jídlem, která zahrnuje i potravinové doplňky. Největší zájem má „žravé“ obyvatelstvo o kapsle s rybím tukem, jenž obsahuje omega-3 mastné kyseliny. Přirozeně se nacházejí v mořských plodech a rybách.

Mohou snižovat riziko kardiovaskulárních chorob nebo demence. Omega-3 kyseliny mají posilovat paměť a schopnost vybavovat si rychle vhodná slova, působí také proti makulární degeneraci očí.

Takové zprávy způsobily, že se mezi Američany tento doplněk stravy stal nesmírně populární. V roce 2012 jej konzumovalo 7,8 procenta dospělých Američanů, což je 18,8 milionu lidí. Mezi roky 2007 až 2012 došlo ke zvýšení o 8 milionu lidí, uvedl National Center for Complementary and Integrative Health.

Miliardový byznys

Z výroby doplňků s rybím tukem se stal byznys v řádu miliard dolarů a dopadl také na stavy ryb v mořích.

Například na žraloky obrovské, jež se běžně živí planktonem a drobnými rybkami. Tyto největší paryby jsou ve volné přírodě ohroženy. Loví se zejména v čínských vodách a rybí tuk se pak dováží do Kanady a USA.

Boháči loví v Africe:

Velký byznys za miliardy: zastřel si svého lva

Pro rybí tuk se loví zejména drobná ryba manhaden mexický, která je sice rozšířená, ale její nadměrné lovení ovlivňuje celý mořský ekosystém. Je dole na potravním řetězci a všechny větší ryby menhadena žerou, často samy omega-3 kyseliny nevytvářejí, podobně jako člověk.

Vzhledem k popularitě omega-3 mastných kyselin je nutné hledat alternativní způsoby výroby těchto kyselin. Jednou z nich jsou mořské řasy. Na jejich umělou produkci se zaměřila texaská firma Qualitas Health, jež je pěstuje v umělých nádržích s poloslanou vodou (namíchaná říční voda s mořskou).

Mořské řasy v Novém Mexiku. Foto: Qualitas Health

Firma začala s kultivací mořských řas v roce 2012 v texaském městě Imperial, nyní expanduje do Nového Mexika, což má ztrojnásobit produkci. Komerčně pěstované řasy často slouží k výrobě hnojiv nebo v cukrářství, kde se používají jako želatina. Qualitas Health je používá k výrobě omega-3 mastných kyselin.

Nový ředitel firmy Miguel Calatayud chce firmu orientovat více udržitelně a prosadit řasy v byznysu s mastnými kyselinami na úkor lovu ryb. „Lidé si myslí, že omega kyseliny pocházejí z ryb. Ty ale ve skutečnosti živiny získávají z řas,“ uvedla pro server fastcompany.com manažerka firmy Rebecca Whitová.

Nová superplodina

Firma tak šla rovnou ke zdroji, místo toho, aby narušovala ekosystém v oceánech. „Snažíme se propagovat jiný typ pohledu na mořské řasy. Ne jako na vědecký projekt, ale jako zemědělský podnik,“ řekl Calatayud.

Podle některých lidí z potravinářské branže je řasa kandidátem na „superplodinu“, která se bude přidávat do deseti let téměř do všech potravin.

Řasy mají výhodu, že je lze pěstovat i v suchých oblastech (jako je Texas a Nové Mexiko), protože potřebují jenom slunce a oxid uhličitý, vysvětlil Matt Carr z Algae Biomass Organization.

Související články: