Všichni do Prahy. Na venkově se jen přespává

Data, která zveřejnila společnost Česká distribuční, ukazují na zajímavý fenomén. Počet obcí, kam pomyslná chapadla hlavního města sahají, se zvýšil z 374 obcí na 562. Stalo se to zejména na úkor bývalých okresních měst, kam už lidé za prací a službami přestávají dojíždět. „Některá dříve významná spádová centra se dramaticky zmenšila, jako například Kladno. Jiná téměř ztratila význam, jako například Beroun, ve prospěch řádově větších měst, jako jsou Praha a Plzeň,“ uvádí společnost ve zveřejněné studii.

Praha je největším důkazem změny v Česku za posledních patnáct let, není ale jediná. Podle stejných dat zaznamenal třeba Liberec 72procentní nárůst obcí, z nichž do města lidé přijíždějí, v případě Plzně je to 41 procent a například Ostravy 31 procent.

V těchto suburbánních prstencích sice žije v současnosti více obyvatel než dříve, podle studie ale mají své ekonomické a kulturní zázemí ve velkých městech a ve „venkovských“ domovech jen přespávají. Klasický „venkov“ disponující vlastním socioekonomickým zázemím nadále postupně mizí.

Mezi hlavní důvody těchto změn patří větší mobilita obyvatel. Zjednodušeně řečeno lidé mají více aut a v aglomeracích začala také lépe fungovat příměstská doprava. Přitom bydlení mimo centra velkých měst je levnější a dostupnější, takže výsledek rovnice je jasný.

Změna v chování má dopad v řadě oblastí. Jednou z nich je nakupování. Část zákazníků přesouvá místo svých nákupů do spádového centra nebo na trasu mezi domovem a tímto centrem. Mezi další změny patří třeba problémy s parkováním. Praha na to reaguje dalším rozšířením modrých zón. Systém zón se rozšíří od konce srpna, skoro po roce od poslední velké změny. Nová parkovací omezení se týkají celkem devíti lokalit v Praze: Horních Kobylis, Střížkova, Ďáblic, Petřin, několika oblastí kolem Evropské, také Hřebenky, Malvazinek, Motola a Starého Barrandova.

