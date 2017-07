GE Aviation vytvoří ve středních Čechách 500 pracovních míst, investuje až 1,6 miliardy

Firma vybírá z necelé desítky míst včetně Milovic na Nymbursku. Lokality nyní vyhodnocuje. Investici má podpořit i vládní agentura CzechInvest, investiční smlouvu o vybudování nové centrály turbovrtulových motorů v Česku podepsala General Electric s českou vládou loni v říjnu. GE může zažádat o investiční pobídku na stavbu závodu maximálně do 25 procent uznatelných nákladů.

Závod by měl zahájit výrobu mezi roky 2020 a 2022, při plné výrobní kapacitě bude vyrábět více než 400 motorů ročně. Česko by se díky investici dostalo mezi pět států, ve kterých jsou vyvíjeny a vyráběny letecké motory.

General Electric General Electric je největší americký průmyslový konglomerát a z hlediska tržní kapitalizace patří mezi největší společnosti na světě. Soustřeďuje se zejména na dopravní technologie, ropu a zemní plyn, finanční služby, energetiku, letectví, zdravotnictví i farmaceutický a strojírenský průmysl.



Založen byl v roce 1892, pobočky má ve 170 zemích a zaměstnává víc než 300 tisíc lidí. GE Aviation vyrábí vedle turbovrtulových také proudové a turbohřídelové motory a další součástky a systémy pro civilní i vojenské letectví.

Podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) vzniknou nová pracovní místa nejen přímo v závodu, ale také v navazujících firmách a službách. „Jde o pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou, velká část bude zaměřená na vědu a výzkum. Jejich podíl by se tak ve Středočeském kraji významně zvýšil, a to by znamenalo více peněz na rozvoj daného regionu,“ uvedla hejtmanka. GE Aviation už nyní také spolupracuje s Českým vysokým učením technickým v Praze, odkud by mohla získat budoucí zaměstnance.

Nová divize bude zaměřená na výrobu a služby s vysokou přidanou hodnotou za použití technologicky náročné výroby, silné zastoupení bude mít věda a výzkum. Centrála bude také zajišťovat obchodní a administrativní záležitosti. „To, že GE Aviation umístí jednu z technologicky nejvyspělejších výrob s významným podílem výzkumu a vývoje do Středočeského kraje vytváří předpoklady pro další koncentraci technologicky náročné letecké výroby v našem kraji,“ dodal krajský radní pro hospodářský a regionální rozvoj Věslav Michalik (STAN).

