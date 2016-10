Vláda podepíše s GE investiční smlouvu za 9,5 miliardy

Termín dnes potvrdil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD). „Vše je trochu komplikované tím, že spolupráci musí potvrdit ČVUT, která bude jako nezávislá instituce partnerem projektu. Z toho vznikají možná nějaké pochybnosti, ale věřím že vše bude dotaženo bez problémů do konce a smlouvu podepíšeme,“ uvedl Mládek.

GE může zažádat o investiční pobídku určenou na stavbu nového závodu maximálně do 25 procent uznatelných nákladů. Společnost by v novém závodě měla zahájit výrobu do konce roku 2022. V té době by produkce firmy v Česku měla dosáhnout 400 motorů za rok, v roce 2026 pak 600 motorů. V novém závodě by mělo být vytvořeno nejméně 500 nových pracovních míst.

Vláda znění smlouvy schválila již v létě. Usnesení počítá mimo jiné s tím, že stát v souvislosti s investicí GE uvolní v letech 2016 až 2018 téměř dvě miliardy korun na financování přípravy vývoje nových turbovrtulových motorů pro České vysoké učení technické v Praze. Škola chce s americkým průmyslovým konglomerátem spolupracovat. V případě, že bude v roce 2017 financování zcela zajištěno z fondů EU, budou peníze vráceny do státního rozpočtu.

K návrhu investiční smlouvy mělo původně připomínky ministerstvo financí, které chtělo větší garance od GE, že závod skutečně postaví. Později ministr financí Andrej Babiš (ANO) uvedl, že smlouva obsahuje pevnější závazek, než tomu bylo předtím.

Generál Electric je největší americký průmyslový konglomerát a z hlediska tržní kapitalizace patří mezi tři největší společnosti na světě. Soustřeďuje se zejména na dopravní technologie, ropu a zemní plyn, finanční služby, energetiku, letectví, zdravotnictví i farmaceutický a strojírenský průmysl. Založen byl v roce 1892, pobočky má ve 170 zemích a zaměstnává přes 300 tisíc lidí.

