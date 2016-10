Google vládne nově i mezi technickými obory

Zatímco loni byla ještě nejžádanějším zaměstnavatelem mezi absolventy inženýrství a IT technologická firma IBM, nyní už i mezi nimi vítězí Google. Vyplývá to z nového vydání každoročního žebříčku, jenž sestavuje poradenská a výzkumná společnost Universum. Na druhém místě se letos umístil Microsoft, následuje Siemens, BMW a až na páté místo klesl koncern IBM.

Buď sám sebou a bav se!

Přestože složení samotné špičky se oproti loňsku nezměnilo, v rámci ní došlo ke škatulatům. Na prvních dvou místech se v novém vydání umístily firmy, jež před rokem elitní pětici uzavíraly, zatímco kompletní trojice loňských favoritů si pohoršila. Podle globální ředitelky Universum Claudie Tattanelliové se Googlu a Microsoftu lépe daří prezentovat svoji značku. Mezi studenty vytváří dojem přátelského a otevřeného pracovního prostředí, ve kterém mohou mít hmatatelný přínos pro svět. „Google a Microsoft svými náborovými schopnostmi dalece přesahují svůj byznys,“ říká Tattanelliová pro CNN.

„Dělej skvělé věci, které něco znamenají,“ zní náborový slogan Googlu, který podle Tattanelliové perfektně kombinuje to, co je pro studenty a absolventy atraktivní, tedy zábavu a zároveň přínos. Podobně pozitivně podle ní působí i slogan „Přijď takový, jaký jsi, a dělej, co máš rád,“ jenž používá Microsoft. Také ten působí na potenciální uchazeče o práci jako magnet, neboť vzbuzuje dojem otevřeného prostředí, ve kterém se každý dokáže realizovat.

Nejžádanější zaměstnavatelé podle výzkumu Universum, 2016

Ekonomické a byznysové obory Inženýrské a IT obory 1. Google 1. Google 2. L'Oréal Group 2. Microsoft 3. Microsoft 3. Siemens 4. PricewaterhouseCoopers 4. BMW Group 5. Ernst & Young 5. IBM 6. KPMG 6. General Electrics 7. Unilever 7. Bosh 8. Deloitte 8. Airbus Group 9. McKinsey & Company 9. Nestlé 10. Goldman Sachs 10. Daimler/Mercedes-Benz

Zdroj: Universum, 2016

Google válí napříč kontinentem

Výzkum agentury Universum probíhá každoročně na univerzitách ve dvanácti největších evropských ekonomikách. Kromě vyspělých zemí západní Evropy se ho tak účastní i vysoké školy v Polsku, Rusku či Turecku. Aktuálního průzkumu se zúčastnilo více než 192 tisíc studentů posledních ročníků ekonomických, inženýrských a IT oborů na 870 univerzitách. Rostoucí zájem o kariéru v Googlu lze přitom identifikovat ve všech zemích.

Jakožto hlavní kariérní cíl uvedli respondenti nejčastěji zajištění rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Na rozdíl od generace svých rodičů si však pod tímto pojmem nepředstavují osmihodinovou pracovní dobu a možnost trávit večery bez pracovních starostí, nýbrž spíše přátelské pracovní prostředí a možnost přizpůsobovat přesčasy potřebám rodiny, upozorňuje na posun v preferencích Tattanelliová.

Trénuj a zdokonaluj se!

Ve snaze lákat studenty a čerstvé absolventy do svých řad nabízí firmy stále častěji nejrůznější tréningové programy zaměřené na vůdčí schopnosti, management a další soft skills. „Těchto programů se objevuje stále více,“ říká Tattanelliová s tím, že i zaměstnavatelé kladou na tyto schopnosti v posledních letech mnohem větší důraz než dříve.

Například výrobce letadel Airbus, jenž se mezi absolventy inženýrských a IT oborů umístil na osmém místě, otevřel minulý měsíc novou instituci s názvem Leadership University, v níž bude trénovat své budoucí i současné zaměstnance ve všech funkcích a na všech úrovních.

Nejžádanější zaměstnavatelé podle výzkumu Universum, 2015

Ekonomické a byznysové obory Inženýrské a IT obory 1. Google 1. IBM 2. L'Oréal Group 2. Siemens 3. Microsoft 3. BMW Group 4. Ernst & Young 4. Google 5. PricewaterhouseCoopers 5. Microsoft 6. McKinsey & Company 6. Airbus Group 7. Unilever 7. General Electrics 8. KPMG 8. Nestlé 9. Nestlé 9. Bosh 10. The Boston Consulting Group 10. Daimler/Mercedes-Benz

Zdroj: Universum, 2015

Dále čtěte:

Kariéra. Kvůli ní Češi překvapivě nejčastěji mění zaměstnání

Nejcennější značkou světa zůstává Apple. Google ale roste rychleji

Jak na konkurenceschopnost absolventů