Čeští zbrojaři loni slavili rekord. Nejvíc vyváželi do Iráku

Lovci snímků unikátních letadel měli na přelomu loňského ledna a února hody. Na mošnovském letišti u Ostravy v rozmezí několika dnů třikrát přistál obří strategický letoun An-225. Do Nigérie pak přepravil několik kusů těžké vojenské techniky. Konkrétně šlo o tanky T-72, pásová obrněná vozidla BVP a raketomety.

Balík za zhruba 200 milionů korun poslala do africké země zbrojařská skupina Czechoslovak Group. Nigerijská vláda potřebovala urychleně dozbrojit kvůli tvrdým bojům s radikály z hnutí Boko Haram. I tenhle kontrakt se podepsal na loňském rekordním exportu zbraní a vojenského materiálu z České republiky. Finální účet vyšplhal na 15 miliard korun. Přitom předloni činil vývoz 11,8 miliardy. A rozdíl je ještě patrnější v porovnání s rokem 2013, kdy hodnota exportu dosáhla „jen“ 7,6 miliardy korun.

Růst není ani tak důsledkem zkvalitňování výroby a lepší konkurenceschopnosti českých výrobků. Jde spíše o vedlejší efekt měnící se bezpečnostní situace ve světě. Co většinu lidí děsí, to zbrojaře po dekádě relativně chudých let výtečně živí.

Hlavní partner? Irák

Vůbec nejvíc vojenského materiálu loni z Česka zamířilo do Iráku. Do země, která obnovuje a buduje vlastní armádu a souběžně bojuje s fanatiky z takzvaného Islámského státu.

Do bitvy o města a pouštní území se už několik týdnů zapojují i podzvukové bitevníky L-159 Alca. Původně patřily české armádě. Protože je ale nikdy nepoužila, výrobní podnik Aero Vodochody letouny odkoupil (za zlomek pořizovací ceny), upravil a přeprodal do Bagdádu.

Ministerstvo obrany kontrakt podpořilo vysláním několika instruktorů a techniků, aby Iráčany co nejdříve naučili letouny L-159 používat. Kromě letadel do země z Česka v rámci jiných zakázek zamířily i starší obrněné transportéry BVP či ruční zbraně pro pěchotu.

Stropnický trucoval. Přečtěte si o tom:



Hra nervů končí. Stropnický poslal generála do Švédska





Právě loňské obchodování s Irákem odhaluje, na čem stojí smlouvy českých zbrojařů se zahraničními zákazníky. Nejde o to, nabízet sofistikované nebo pokrokové technologie, zájem je o starší a vyzkoušenou techniku, která navíc není náročná na ovládaní a opravy. A tyhle parametry přesně splňují zbraně používané v armádách bývalého východního bloku.

Konkrétně jde například o obrněná pásová vozidla BVP sovětské konstrukce. „Řídit se naučíte za den, opravu zvládnete kladivem a šroubovákem,“ směje se praporčík z Přáslavic, kde česká armáda dodnes provozuje stovku těchto vozidel. Během studené války jich z několika výrobních linek sjely tisícovky, znají je nejen evropští, ale i afričtí a asijští vojáci. A dostaly se i na Blízký východ. Takže pokud dnes někde v těchto oblastech hrozí konfl ikt, nejjednodušším způsobem vyzbrojení je tato otestovaná technika.

Zbrojní firmě stačí dostat se k vyřazeným zásobám některé z armád bývalé Varšavské smlouvy, vozidla nakoupit za cenu šrotu, rozebrat, repasovat a se slušným výdělkem a minimální přidanou hodnotou prodat.

I tenhle model má ale své meze. Stále víc podnikatelů přiznává, že měnit zelený šrot ve zlato nepůjde donekonečna. Evropské sklady s vyřazenými tanky a dalšími zbraněmi se rychle vyprazdňují.

Bulhaři přeprodávají

Druhou hlavní destinací pro vývoz zbraní a munice se loni staly Spojené státy. České zbrojovky přes oceán poslaly zboží za 1,1 miliardy korun.

Na třetím místě je s balíkem v hodnotě jedné miliardy korun Bulharsko. Obchodování se Sofií ovšem v poslední době provázejí kontroverze. Díky partě nadšenců, kteří sledují letecký provoz nad Bulharskem, loni vyšlo najevo, že odtud obří jumbojety odvážejí kontejnery se staršími zbraňovými systémy do Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie.

Jenže tyhle bohaté ropné země stavějí své ozbrojené síly na moderních technologiích západní výroby. Takže proč šejkové svážejí vojenský materiál z Evropy? Podle některých zahraničních expertů je pravděpodobné, že s nimi vyzbrojují bojovníky ze spřátelených frakcí v Sýrii a Jemenu.

Ostatně kvůli podobnému riziku si OSN posvítila na Prahu. Prověřovala indicie, že několik českých bitevních helikoptér mělo přes Spojené arabské emiráty zamířit do rozvrácené Libye, kde platí embargo na zbrojní kontrakty. Česká diplomacie takové podezření odmítá. Emiráty podle ní v této konkrétní licenci figurovaly jako koncová země a helikoptéry tam prý stále stojí. Těžko ale říct, jak by Praha dokázala zabránit případnému přeprodání.

Co se týče obchodování se zeměmi EU, loni se tam z Česka vyvezl materiál za 4,3 miliardy korun. Nejvíc na Slovensko (967 milionů korun) a do Itálie (531 milionů).

O zbrojení a konfliktech čtěte více:

Rusko provedlo další testy mezikontinentálních balistických raket

Rusko chce zřídit v Sýrii trvalou námořní základnu