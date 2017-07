Viděli všechno. „Čističi“ facebooku nemají o lidstvu iluze

Práce v „mazacím“ oddělení facebooku útlocitným povahám zjevně nesvědčí. „Po zhlédnutí prvního videa zachycujícího stínání hlavy jsem vypnula počítač, vyběhla jsem ven a rozplakala se,“ přiblížila začátky ve své práci jedna ze zaměstnankyň. To ovšem bylo také jediné citové pohnutí, které v 28leté ženě brutální videa vyvolala. Napříště se už prý obrnila. „Zvykla jsem si, už to není tak hrozné,“ dodala.

V berlínském „mazacím“ oddělení největší sociální sítě pracuje ve směnném provozu na 650 lidí. Facebook pod podmínkou zachování anonymity umožnil novinářům, aby si se třemi vybranými z nich promluvili. Mají za úkol prohlížet příspěvky a mazat každý, který odporuje zákonu nebo pravidlům společnosti Facebook.

„Mazači“ upozorňují na příspěvky, z nichž vyplývá, že někdo hodlá ublížit sobě nebo druhým. Facebook pak burcuje policii, s jejíž pomocí už podle svých slov odvrátil několik potenciálních sebevrahů od fatálního činu. Kdo na to nemá, toho firma údajně nechá prověřovat pravost profilů či ho pověří jinou z méně emočně náročných činností.

V uplynulých několika měsících média toto pracoviště Facebooku spravované firmou Arvato, která je dceřinou společností mediálního domu Bertelsmann, opakovaně kritizovala. Citovala nejmenované bývalé zaměstnance, kteří si stěžovali, že je jejich zaměstnavatel nechal s duševním břemenem jejich náročné práce na holičkách.

„Jako vedoucí týmu přeci nemohu tušit, jestli někdo potřebuje pomoc či nikoli,“ citovala agentura DPA jednoho ze zaměstnanců. Ocitne-li se tedy někdo v úzkých, musí na své nesnáze sám upozornit. „Myšlenky číst neumíme, ale pomoc byla na dosah už tenkrát,“ hájí chlebodárce další ze zaměstnankyň. V každém z oddělení berlínského střediska jsou nově vylepené štítky s kontakty na psychologické poradny. „Možná jsme na možnost pomoci měli upozorňovat hned od začátku,“ připouští manažer firmy Arvato Karsten König.

Vybraní zaměstnanci, kteří s novináři mluvili pod dohledem mluvčích Facebooku a Arvata, se kritickými zprávami z médií údajně cítí dotčeni. „Byla jsem naštvaná, protože vrhají špatné světlo na náš tým. Přitom zachraňujeme životy,“ hájila se jedna z nich. „Známe smysl své práce. Když mohu ostatní ušetřit pohledu na některé příspěvky, tak je užitečná,“ doplňuje ji kolegyně.

Krutosti na denním pořádku

K čištění obsahu na facebooku se lidé dostávají spíše náhodou. Ze 650 zaměstnanců berlínské pobočky jich více než stovka přišla na doporučení stávajících zaměstnanců. Trojici vybranou pro rozhovor s novináři tvořila bývalá grafička, manažerka sociálních sítí i zahradník - krajinář. Každý z nich ve firmě pracovali už déle než rok. Nově příchozí se týden rozkoukávají a následně je firma po několik týdnů zaškoluje na konkrétní práce. Jakmile někdo mění pozici, opět se po nějaký čas zapracovává po boku zkušeného kolegy, popsal manažer facebooku Walter Hafner.

V úvodu zmíněná pracovnice zhlédla drastické video již jako nováček. Později se věnovala obsahu, který facebook pracovně označuje přídomkem „Vysoká priorita“. Spadají sem příspěvky hrozící sebevraždou či jakýkoliv jiný obsah vyžadující rychlou akci. „Záhy mi došlo, že tohle už tak snadno nezvládám a požádala jsem, abych to už nemusela dělat,“ popsala loajální pracovnice údajně snadnou změnu zařazení. Na otázku, jak dlouho lze práci mazače příspěvků vykonávat, odpověděla, že mnoho let určitě nikoli. „Člověk se přeci chce rozvíjet,“ dodala, jako by hlavní potíž každodenní krvavé podívané spočívala v monotónnosti.

Dětská pornografie, mučení zvířat, vraždy

Její asi pětadvacetiletý kolega vystupuje rázněji. „Mně osobně ten obsah nikdy nerozhodil,“ tvrdí. „Ne snad, že by se mi to líbilo, ale dokáži rozlišovat mezi prací a osobními věcmi.“ Na otázky jednoho z novinářů, zda viděl to či ono, pokaždé přisvědčil. Výčet zahrnoval dětskou pornografii, mučení zvířat i vraždy. „Vlastně jsem viděl už všechno,“ přiznal. Jednou byl preventivně u psychologa.

Jeho kolegyně na sobě pozoruje, že ji tato svérázná práce ovlivňuje. „Určitě jste citlivější na některé věci. Ve vlaku si všimnete jizev na ruce naproti sedící cestující. Tohle by člověk běžně nezaznamenal, nebýt toho, že se zrovna zabývá sebepoškozováním,“ vysvětluje si vlastní neobvyklé postřehy. „Lidi si navzájem dělají strašné věci. Ani dřív jsem o lidstvu neměla právě nejlepší mínění a to se jen prohloubilo,“ shrnuje sociální újmu druhá z žen.

Kancelář s pozlátkem Kanceláře Facebooku v nově osídlené budově v Berlíně odpovídají běžným pracovištím typu open space. V těchto pracuje u dlouhých řad stolů po 12 lidech na 60 zaměstnanců v jedné místnosti. Zaměstnavatel svým lidem dává ovoce a zeleninu, vydržuje pracovníka na pozici „Feel good manager“ a pracovníkům nabízí jógu na uvolnění.

