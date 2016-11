Věřitelé Vítkovic Power Engineering kývli na reorganizaci

Generální ředitel Vítkovic, a. s., které jsou mateřskou firmou VPE, Libor Witassek řekl, že během dvou let z VPE odejde až 350 ze současného tisíce zaměstnanců. Půjde především o technicko-hospodářské pracovníky, kterých má podle něj firma příliš.

Reorganizaci žádala firma, doporučoval ji i insolvenční správce David Vandrovec, neboť podle něj dává alespoň naději na to, že věřitelé se domohou alespoň části svých pohledávek, zatímco při konkurzu by zřejmě nedostali vůbec nic. Vedení firmy sestaví reorganizační plán, který pak budou schvalovat věřitelé a soud.

Schválení reorganizace znamená, že podnik bude dál fungovat dál. Druhou možností řešení úpadku byl konkurz, při němž by se majetek firmy rozprodával, firma samotná by zanikla a bezprostředně by se zřejmě začalo propouštět.

Vítkovice Power Engineering se zabývají hlavně výstavbou a dodávkami elektráren. Witassek řekl, že začne útlum či odprodej nejádrových činností a firma se bude snažit o zachování jádrových činností, což jsou například mostárna či kotlárna. Utlumila by například činnost linky membránových stěn nebo provoz Hard Jeseník, který vyrábí halové systémy. Podnik se nevyhne propouštění, nyní mají VPE mírně přes 1000 zaměstnanců. Společnost už od srpna opustilo na 200 lidí, kteří šli například do důchodu nebo jim skončily pracovní smlouvy na dobu určitou.

„My jsme už dříve deklarovali, že na Poweru je nesprávný poměr těch takzvaných THP pracovníků a přímých dělníků. Chceme se maximálně pokusit zachovat přímé dělníky, a dokonce musím říct, že jich máme na některých provozech málo, a budeme snižovat určitě THP. Z té tisícovky se předpokládá 300 až 350 osob v průběhu dvou let,“ řekl Witassek.

Právní zástupce VPE Petr Kuhn řekl, že zajištění věřitelé by měli být uspokojeni v celém rozsahu a nezajištění věřitelé mezi deseti a 20 procenty. VPE podle něj jednají o další podpoře mateřské firmy Vítkovice, a. s., která je pro úspěšnou reorganizaci zásadní.

V listopadu se obměnilo vedení VPE. Do funkce generálního ředitele nastoupil jako krizový manažer Simeon Hýbl. Ten dnes řekl, že vidí cestu k úspěšnému zotavení firmy. Tou je podle něj mimo jiné dostatečná zakázková náplň. Hýbl řekl, že firma má vysoký potenciál a je vysoce pravděpodobné, že v letech 2017 a 2018 bude mít dostatečné zakázkové naplnění.

Vandrovec řekl, že byla podána žaloba na Vítkovice Envi, další společnost z vítkovického holdingu, která je rovněž v úpadku. Žaloba se týká převodu části majetku VPE na firmu Envi. „Tento krok považujeme za právní úkon bez řádného protiplnění,“ řekl Vandrovec.

Dnešní schůze se zúčastnilo přes 50 z více než 500 věřitelů, tedy asi desetina. Kvůli očekávané účasti množství věřitelů se schůze konala ve Společenském sále Domu kultury města Ostravy, a ne na krajském soudě, jehož i největší jednací síň nemá dostatečnou kapacitu.

Vítkovice Power Engineering patřily k nejdůležitějším firmám skupiny VMG. Do potíží je dostala stavba hnědouhelné elektrárny Yunus Emre společnosti Adularya v Turecku, kterou provázela řada komplikací a která zatím nefunguje. Podle firmy je důvodem jejího špatného stavu také situace na trzích v energetice nebo odložené investice hlavních zákazníků. Věřitelé přihlásili u soudu pohledávky za více než 74 miliard korun, insolvenční správce ale uznal jen pohledávky za necelé čtyři miliardy.

