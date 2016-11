Vítkovicím se přihlásilo na 500 věřitelů. Požadují 74 miliard

Mezi největší věřitele patří banky - Česká spořitelna, Komerční banka a HSBC, z firem pak například skupina ZVVZ. Zpráva insolvenčního správce, která má 1814 stran, byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku.

Ostravský soud poslal firmu VPE do úpadku v srpnu. Za loňský rok společnost vykázala ztrátu téměř 454 milionů korun a ve ztrátě skončí podle insolvenčního správce i letos, ztráta se odhaduje na 335 milionů.

Server ihned.cz uvedl, že Vandrovec si ve zprávě stěžuje na kooperaci s manažery VPE i na vnitřní fungování firmy. „Dlužník nemá s ohledem na velikost a složitost svých zakázek dostatečně nastavené projektové řízení, procesy a v principu ani informační systémy,“ uvedl správce v dokumentu.

Nefunkční vnitřní systémy se podle Vandrovce projevují i při spolupráci správce, jeho ekonomických poradců ze společnosti Tarpan Partners a vedení Vítkovice Power Engineering. „Žádost o zaslání seznamu běžících smluv, kterých je zhruba 70 tisíc, si namísto pár kliknutí v registru smluv údajně vyžádala 1,5 měsíce práce 29 zaměstnanců firmy,“ uvedl server.

Přes všechny výhrady ale insolvenční správce doporučil reorganizaci firmy, která je podle něj lepším řešením než konkurz a rozprodej VPE. Server uvedl, že správce ale klade několik podmínek - firma potřebuje nový krizový management, musí si zajistit provozní financování a správce navrhuje také omezení dispozičních práv Vítkovic s jejich majetkem.

Mluvčí Vítkovic Eva Kijonková řekla, že doporučení a názor insolvenčního správce bere firma v potaz, ale ne vše lze jednoznačně akceptovat s ohledem na charakter společnosti, například na její působení v zahraničí, kde je jiná legislativa a dlouhodobě budované osobní vztahy důležité pro obchod. „Nicméně stále se snažíme připravit průchozí reorganizační plán, který by byl podle našeho mínění nejlepším řešením pro věřitele, partnery, běžící zakázky i zaměstnance. Stanoviska se přirozeně vyjasňují postupně. V tom nevidíme nic negativního - ani ze strany pana správce, ani ze strany naší. Objem dat, která poskytujeme, je enormní a to při normálním chodu podniku. Čili mnohé věci si vyjasňujeme doslova 'za běhu',“ řekla mluvčí.

Jak se úpadek VPE bude řešit, budou rozhodovat věřitelé na schůzi na konci listopadu. Jsou dvě možnosti: reorganizace, nebo konkurz. Při konkurzu by se majetek firmy začal rozprodávat a výtěžek by si rozdělili věřitelé. Při reorganizaci by podnik fungoval dál podle schváleného reorganizačního plánu.

Vítkovice Power Engineering patří k hlavním součástem skupiny Vítkovice Machinery Group. Zabývají se výstavbou a dodávkami elektráren. Do problémů se firma dostala kvůli potížím s výstavbou elektárny Adularya v Turecku i kvůli krizi evropské energetiky. Firma zaměstnává 1200 lidí. Insolvenční návrh na ni podala brněnská společnost Wetag, později se k němu připojilo i představenstvo samotné krachující firmy.

Problémy mají i další firmy ze skupiny, v úpadku skončily rovněž Vítkovice Gearworks a Vítkovice Envi. Situaci skupiny chce Světlík řešit mimo jiné prodejem některých dceřiných společností, například Hutních montáží.

