V Česku pracuje o 100 tisíc cizinců víc než před krizí. Tři čtvrtiny jsou z EU

Údaje o práci cizinců zveřejnilo ministerstvo práce ve zprávě o zaměstnávání cizinců pro tripartitu. Do konce roku 2011 úřad práce zveřejňoval přesné počty zahraničních zaměstnanců pravidelně každý měsíc. Od roku 2012 po změně informačních systémů se statistika nezaznamenává, ministerstvo vychází z odborných odhadů.

„Na růstu počtu cizinců v postavení zaměstnanců se podílejí právě občané EU/EHP a Švýcarska. Výrazně v této skupině v roce 2016 - ale i v dlouhodobějším časovém horizontu - dominují občané Slovenska,“ uvádí zpráva.

Na konci loňska v Česku pracovalo 284 148 lidí ze zemí EU, Švýcarska a států Evropského hospodářského prostoru (EHP), tedy Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Ze Slovenska pocházelo 161 559 pracovníků. Tvořili tak víc než dvě pětiny zahraničních zaměstnanců. Zaměstnání v Česku mělo pak 31 522 Rumunů, 31 355 Poláků a 25 784 Bulharů.

Druhou nejpočetnější skupinou na českém trhu práce jsou po Slovácích Ukrajinci. Podle zprávy jich na konci loňska bylo v Česku zaměstnaných 54 571. Práci mělo také 8290 lidí z Ruska a 6565 z Vietnamu.

Celkem 29 procent cizinců pracuje ve zpracovatelském průmyslu. Zhruba 16 procent lidí našlo uplatnění v sektoru administrativy a podpůrných činností. Tři z deseti pracovníků ze zahraničí jsou pomocní a nekvalifikovaní, pětina pak obsluhuje stroje a zařízení.

Lidé z EU povolení k práci nepotřebují. Nemusí ho mít ani zahraniční absolventi českých středních a vysokých škol, azylanti a cizinci s trvalým pobytem. Ostatním povolení vydává úřad práce. Zjednodušit a zrychlit přístup na český trh práce má také několik vládních projektů. Zvláštní zaměstnanecké karty vystavuje pak ministerstvo vnitra.

Česko na hranici přirozené nezaměstnanosti Česko má rekordně nízkou nezaměstnanost. Je nejnižší ze zemí EU. V září klesla na 3,8 procenta. Úřady práce evidovaly 284 915 uchazečů o práci a 206 081 volných míst. Podle analýzy ministerstva práce se český pracovní trh už dostal na hranici přirozené nezaměstnanosti. Lidé, kteří za nabízených podmínek a mezd chtějí pracovat, tedy už místo mají. Zaplnění volných pozic a uplatnění nezaměstnaných brání nevhodná kvalifikace, nízké odměny i neochota práci vzít.

Po pracovních silách z ciziny volají zaměstnavatelé. Stěžují si na to, že kvůli nedostatku pracovníků nemohou přijímat zakázky. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák dnes vyzval na sněmu svazu vládu, aby umožnila přivézt do Česka síly z Ukrajiny, Mongolska, Kazachstánu či Vietnamu. Zástupci firem už v květnu uvedli, že budou usilovat o to, aby Česká republika měla program ke snadnějšímu získávání zaměstnanců nejen z Ukrajiny, ale i z dalších zemí.

Podle odborů jsou za nemožností najít zaměstnance často nevhodné pracovní podmínky a nízké odměny. Předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula uvedl, že by podnikatelé neměli hledat pracovníky jen v chudších státech, ale i mezi nezaměstnanými v západních státech. Museli by ale kvůli tomu zvednout mzdy. Kritizoval inzeráty na místa v náročném provozu za výdělek jen o něco vyšší, než je minimální mzda.

Počet zahraničních zaměstnanců v Česku za posledních deset let 2007 240 242 2008 284 551 2009 230 709 2010 215 367 2011 217 862 2012 221 944 2013 224 284 2014 260 999 2015 323 244 2016 382 889

Zdroj: Statistiky úřadu práce o zaměstnávání cizinců, zpráva ministerstva práce pro tripartitu o zaměstnávání cizinců

