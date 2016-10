Twitter je v obležení, kupci se ale nemusí vyplatit

Magazín Fortune však varuje, že případná akvizice Twiteru, jehož cena se odhaduje nejméně na 16,5 miliardy dolarů (397 miliard korun), se ani jednomu z velkých technologických hráčů nemusí vyplatit. Připomíná přitom několik podobných transakcí, v nichž došlo k převzetí velkých a zavedených společností (jakou Twitter bezpochyby je) a které skončily neslavně. Mezi nepovedenými nákupy figuruje například akvizice výrobní části finské Nokie společností Microsoft či koupě dodavatele síťových řešení 3Com firmou Hewlett-Packard.

O poznání větší úspěchy sklízí velké koncerny s investicemi do menších progresivních projektů a start-upů. Včasná akvizice Instagramu či WhatsAppu v době, kdy šlo ještě o relativně malé firmy, je bezpochyby něčím, za co se nyní v ústředí Facebooku mohou plácat po zádech. Stejně tak v Googlu asi nikdy nebudou litovat nákupu společnosti Applied Semantics, kterou přetvořili ve svého klíčového zprostředkovatele reklamy AdSense, nebo akvizice malé firmy Keyhole, nyní známé a využívané po celém světě pod jménem Google Earth.

Do které skupiny se zařadí Twitter, pokud k jeho prodeji skutečně dojde, se těžko předpovídá. Historie by se však klaněla spíše k první, tedy pesimistické variantě. A podobně o ní podle reakcí trhu smýšlejí také investoři.

Investoři říkají NE!

Zatímco akcie Twitteru v reakci na poslední informace o možných kupcích vyskočily o více než 5 procent, jeden z trojice potenciálních kupců, cloudová společnost Salesforce, zaznamenal naopak více než sedmiprocentní propad. Právě o této firmě se přitom v posledních dnech mluví v souvislosti s prodejem nejvíce. Může za to údajné vyjádření jejího ředitele Marca Benioffa, jenž měl podle deníku Wall Street Journal o Twitteru mluvit jako o "nevybroušeném diamantu."

Vývoj akcií Salesforce v roce 2016

Jenže podle analytiků japonské bankovní skupiny Mizuho by akvizice Twitteru jeho firmě spíše uškodila. „Od případného prodeje neočekáváme žádné výnosy z rozsahu ani nákladové synergie, protože firmy nemají žádný společný byznys. Salesforce by naopak s největší pravděpodobností musel do akvírované firmy investovat, aby ji navrátil na růstovou kolej,“ upřesňuje analytický útvar Mizuho a přikládá i konkrétní čísla. Internetová společnost by podle nich následkem transakce přišla o 12 až 17 miliard dolarů v tržní hodnotě (289 až 409 miliard korun). To by představovalo 20 až 25 procent z celkové hodnoty Salesforce včetně Twitteru.

Vývoj akcií Twitteru v roce 2016

Náhrada za LinkedIn?

Že Benioff po velké sociální platformě už nějakou dobu touží, není žádným tajemstvím. Letos si brousil zuby i na profesní síť LinkedIn, avšak tu mu za pět minut dvanáct vyfoukl Microsoft. Benioff se s touto dílčí prohrou dosud nesmířil, mimo jiné proto, že za LinkedIn údajně nabízel vyšší cenu, a celou transakci nyní žene k Evropské komisi pro údajné porušení antitrustových zákonů. Zda je tak jeho zájem o Twitter pomyslným plánem B, nebo by Benioff v ideálním vesmíru koupil obě sítě, dokáže asi posoudit jen on. Vzhledem k tomu, že prodej LinkedInu byl již posvěcen regulatorními orgány ve Spojených státech, Kanadě i Brazílii, je jeho stížnost k Evropské komisi spíše jen výkřikem do tmy.

