Zhrzený Salesforce žene prodej LinkedInu k regulátorům

Benioffovi se zřejmě jen těžko vydýchává, že LinkedIn míří do rukou Microsoftu i přes to, že za něj jeho Salesforce údajně nabídl vyšší cenu. Ještě na začátku srpna tak vyslal do světa zprávu o koupi kalifornského start-upu Quip. S textovou aplikací navrženou čistě pro potřeby tabletů a mobilních telefonů, za níž utratil 750 milionů dolarů (18 miliard korun), chce rozbít dominantní postavení Microsoftu na poli kancelářského softwaru. A aby toho nebylo málo, samotnou akvizici LinkedInu, jež má být dokončena do konce tohoto roku, hodlá nyní překazit s pomocí antitrustových zákonů Evropské unie.

„Prodej LinkedInu společnosti Microsoft ohrožuje budoucnost inovací a zdravé soutěže,“ uvedl v prohlášení Burke Norton, vedoucí právního oddělení společnosti Salesforce. „Získáním unikátního souboru 450 milionů profesních profilů z více než 200 zemí světa poskytne Microsoftu možnost odepřít konkurenci přístup k datům ve snaze o získání neférové konkurenční výhody. Hodláme intenzivně spolupracovat s regulatorními orgány, zákonodárci a dalšími zúčastněnými stranami, abychom dokázali, že tato transakce je v rozporu s principy hospodářské soutěže,“ dodal Norton.

Ředitel Salesforce Marc Benioff vyjádřil rozhořčení nad prodejem již v nedávném rozhovoru pro Bloomberg. „Bojovat proti takovým transakcím je obzvláště obtížné, když jdete proti Microsoftu, který drží veškerou moc, peníze i zdroje a monopolisticky kontroluje celý trh. To jste pak ve zjevné nevýhodě,“ prohlásil Benioff, čímž dost možná zatloukl poslední hřebík do rakve dobrých vztahů mezi Microsoftem a Salesforce. Ty přitom trvaly jen od roku 2014, kdy se technologické společnosti po letech ostrého konkurenčního boje dohodly na uzavření strategického partnerství.

„Salesforce o tom možná ještě neví, ale transakce již byla schválena příslušnými orgány ve Spojených státech, Kanadě i Brazílii,“ vyjadřuje s lehkým sarkasmem víru v dokončení akvizice prezident a ředitel právního úseku Microsoftu Brad Smith v prohlášení.

Snaha společnosti Salesforce o překažení prodeje velké sociální sítě do rukou významné technologické společnosti vzbuzuje pochyby také v té souvislosti, že o samotném Salesforce se podle CNN v kuloárech mluví jako o jednom z vážných kandidátů na koupi sociální sítě Twitter.

