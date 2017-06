Tržiště Amazonu v češtině pomůže tuzemským firmám na světové trhy

Jako jeden z prvních tuzemských prodejců začal s Amazonem spolupracovat český výrobce dřevěných hraček Detoa. „Díky Amazonu, se kterým spolupracujeme od poloviny roku 2014, se nám podařilo proniknout na další trhy. Prodej se nám podařilo navýšit hlavně v Německu a Velké Británii, oblíbený je nejen Krteček, velká poptávka je i o další hračky, jako jsou Maxi perle, magnetická puzzle či divadla,“ popsal výkonný ředitel společnosti Detoa Jaroslav Zeman.

Podle předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karla Havlíčka se české firmy při prodeji v jiných zemích často potýkají s překážkami. „V Evropě jsou jimi zejména vysoké dopravní náklady a potřeba lokálního zastoupení v cílové zemi. Vítáme, že Amazon pomáhá českým firmám překonávat tyto bariéry a významně růst,“ dodal Havlíček.

Podpora zjednoduší marketing i logistiku

Amazon nabízí i podporu při oslovování zákazníků v zahraničí, české firmy a živnostníci mohou prostřednictvím služby Amazon Marketplace prodávat své produkty na pěti evropských stránkách Amazon, které využívají miliony zákazníků, servis obsahuje služby od marketingového obsahu, přes uživatelskou podporu v pěti jazycích, po jednoduchou platbu.

Amazon také nabízí své logistické služby. „Při využití služby Fulfillment by Amazon mohl jednoduše dodat své zboží do některého z našich 31 evropských distribučních center, my se postaráme o zbytek. Zajistí si tak nejen rychlé doručení zboží zákazníkům kdekoliv v Evropě i jinde ve světě, ale i správu služeb zákazníkům,“ uvedl viceprezident Amazonu pro služby prodejcům v Evropské unii Francois Saugier.

Prodejci mohou mít u Amazonu také k dispozici analytické nástroje, které jim zajistí řadu obchodních informací a podpoří efektivní plánování marketingu, prodeje i doručování zboží.

