Bezos prodá ročně akcie Amazonu za miliardu dolarů. Podpoří vesmírné lety

Zakladatel největšího internetového obchodu Amazon se o plánech s Blue Origin rozhovořil na vesmírném sympoziu v americkém Colorado Springs. Kromě odtajnění strategie financování mluvil i o snižování nákladů na jednotlivé lety tak, aby si cestu do vesmíru mohly v budoucnu dovolit miliony lidí. Stejně jako Elon Musk vidí možnost v opětovně použitelných částech raketoplánů.

„Pokud dokážeme zajistit nízkonákladové cestování do vesmíru, rozvážeme tím podnikatelům ruce. Uvidíte kreativitu a dynamiku jako v posledních dvaceti letech u internetu,“ řekl Bezos s tím, že se otevře cesta ke zlatému věku objevování vesmíru.

Společnost Blue Origin provedla už pět úspěšných testovacích letů se svou raketou New Shepard. Pro dobývání vesmíru, spočívající například ve vynášení satelitů nebo přepravě lidí na Měsíc, už chystá novou raketu New Glenn, jejíž vývoj vyjde na 2,5 miliardy dolarů. Začít létat by měla v roce 2020.

První vesmírné turisty však chce Blue Origin odbavit už příští rok. Přesnější datum ale Bezos poskytnout nechtěl. „Je chybou spěchat k určitému datu, když hovoříme o létajících strojích. Tím spíš, že do nich chceme posadit lidi. Stále si myslím, že platící pasažéry vyšleme v roce 2018,“ uvedl třiapadesátiletý miliardář.

Podle agentury Bloomberg je Bezos už druhým nejbohatším člověkem světa, když od začátku roku přeskočil Warrena Buffetta i Amancia Ortegu. Hodnota jeho majetku v současné době činí 78,4 miliardy dolarů.

