Znovu a lépe. Amazon chystá po předchozím fiasku nový smartphone

První pokus Amazonu vyvinout vlastní chytrý telefon skončil fiaskem. Jeho Fire Phone z roku 2014 měl velké ambice ohrozit dominantní přístroje trhu, například iPhone. Tomu odpovídala i cena ve výši 650 dolarů (15 200 korun). Amazon pro své zařízení kromě jiného vyvinul i vlastní operační systém Fire OS.

Zákazníky si však Fire Phone nenašel. Během prvních tří týdnů se prodalo pouze 35 tisíc zařízení. Pro srovnání: iPhone 6, který se dostal na trh v té době, prodal jen během úvodního víkendu 10 milionů přístrojů. Uživatelé mobilu od Amazonu si stěžovali i na nedostatek dostupných aplikací.

Amazon se ze svého neúspěchu hodlá poučit a pro nový telefon si přichystal úplně jinou strategii. Spolehne se na osvědčený operační systém Android od společnosti Google, včetně tradičních doprovodných aplikací, jako jsou Gmail a další.

Amazon chce dodávat i na Měsíc. Čtěte více

Nový model s příznačným pracovním názvem Ice by měl stát 93 dolarů (2100 korun), tedy téměř sedmkrát méně než jeho předchůdce. Důvod je jasný: Amazon cílí především na indický trh, který si na dostupných produktech pro širokou veřejnost zakládá. Smartphony se tam prodávají v průměru za 122 dolarů, takže by Amazon měl mít v tomto směru dokonce výhodu. Nový přístroj by podle prvních informací serveru Gadgets 360 neměl disponovat systémem umělé inteligence Alexa.

Amazon se v posledních letech na indický trh zaměřuje stále více. V minulém roce ohlásil investici ve výši tří miliard dolarů, celkově jich tam nalil už pět. „Mohu vás ujistit, že to je teprve začátek,“ prohlásil loni v červnu šéf společnosti Jeff Bezos s tím, že investice by měly pomoci i místním startupům.

Za rok 2015 utratili zákazníci v Indii 12,1 miliardy dolarů (asi 287 miliard korun) za nakupování přes internet. Podle analytiků by se v roce 2020 měla suma vyšplhat až na 75 miliard dolarů v souvislosti se stále větším počtem obyvatel připojených k internetu.

Dále čtěte: