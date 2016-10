Trest za brexit: Microsoft Britům výrazně zdraží firemní produkty

Od třiadvacátého června, kdy byly zveřejněny výsledky britského referenda o vystoupení z Evropské unie, oslabila libra vůči dolaru o více než osmnáct procent. Pád libry se podepsal na zvedajících se cenách v oblasti technologií a importovaného zboží. Před měsícem Britové podle agentury Bloomberg přišli na to, že za nejnovější model „chytrého“ telefonu iPhone platí o 16 procent víc. Obecně společnosti jako Apple, HP a Dell zdražovaly v průměru o deset procent.

K největšímu zdražení se ale nyní odhodlal Microsoft, který od 1. ledna 2017 zdraží software pro britskou firemní klientelu o 13 a cloudové služby o 22 procent. Vyšší cena by ale měla bolet i britský veřejný sektor, který chápe Microsoft jako strategického dodavatele IT řešení. Produkty určené pro běžné spotřebitele a domácnosti by podle tiskového vyjádření Microsoftu zdražovat neměly.

Nižší kurz libry negativně ovlivnil zisky společností, které na ostrovy importují zboží. Nejvíce patrné je to u technologií, neboť jejich cena se často určuje v dolarech. Zdražuje ale i další zboží. Nedávno se rozhořel sport mezi britskými řetězci a nadnárodním potravinovým koncernem Unilever. Ten se snažil s odvoláním na brexit jednorázově zdražit zboží dodávané do britských řetězců o deset procent. Kritici jej vinili z toho, že vystoupení Británie z EU využívá jen jako záminku.

